Российский депутат в ПАСЕ угрожал литовскому делегату: Я – Рамзан Кадыров 27.06.2019, 15:31

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Эмануэлис Зингерис

Шамсаил Саралиев угрожал Эммануэлису Зингерису.

Делегат ПАСЕ от России Шамсаил Саралиев, который много лет работает с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, начал угрожать делегату от Литвы Эммануэлису Зингерису за его критические выступления по Кадырову.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев.

"Я выражаю поддержку Эммануэлису от имени всей украинской делегации. Всех, кто продвигал безусловное возвращение россиян в ПАСЕ, хочу спросить - ну как, все в порядке? Права парламентариев быть услышанными сохранены? Теперь услышали? А это только начало", - написал Арьев на своей Facebook-странице, названы Зингерис другом Украины.

О конфликте между российским делегатом и литовцем рассказала помощница Саралиева Илона Димаева. По ее словам, Зингерис "лил грязь" на Россию и Чечню.