закрыть
27 июня 2019, четверг, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Александр Глеб рассказал, кого считает самым перспективным белорусским футболистом

  • 27.06.2019, 16:07
Александр Глеб
Фото: ФК БАТЭ

Звезда белорусского футбола поделился своим мнением.

«Денис Щербицкий, я считаю, что самый талантливый на данный момент, Влад Климович тоже хороший футболист, то есть хватает ребят. Но, конечно, надо уехать, чтобы развиваться дальше. В наших условиях только до определенного возраста, а потом надо все-таки новые рубежи брать», – сказал Александр Глеб на Voka.TV в шоу «Скамейка основных», пишет «Трибуна».


популярное за неделю

Мнение

Не надо делать людей крайними
Не надо делать людей крайними Дмитрий Растаев
Так и становятся оппозиционерами
Так и становятся оппозиционерами Виктор Шендерович
Джентльмены сдачи
Джентльмены сдачи Виталий Портников
Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович