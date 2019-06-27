Александр Глеб рассказал, кого считает самым перспективным белорусским футболистом 27.06.2019, 16:07

Александр Глеб

Фото: ФК БАТЭ

Звезда белорусского футбола поделился своим мнением.

«Денис Щербицкий, я считаю, что самый талантливый на данный момент, Влад Климович тоже хороший футболист, то есть хватает ребят. Но, конечно, надо уехать, чтобы развиваться дальше. В наших условиях только до определенного возраста, а потом надо все-таки новые рубежи брать», – сказал Александр Глеб на Voka.TV в шоу «Скамейка основных», пишет «Трибуна».