Овощи, которые продлевают молодость 1 27.06.2019, 16:13

Ученые нашли в растениях соединение, которое помогает отсрочить старость и омолодить клетки.

Исследователи всех стран уже который десяток лет ищут источники молодости, которые бы помогли людям затормозить процессы старения и хорошо выглядеть даже в зрелые годы, пишет newsyou.info.

Недавно сотрудники медицинской школы Вашингтонского университета нашли в овощах вещество, которые помогут отсрочить старость и омолодить клетки. Называется оно «никотинамид мононуклеотид» (NMN). Встретить его можно в брокколи, капусте, огурцах и соевых бобах эдамамэ.

Соединение NMN участвует в производстве ещё одного соединения, которое очень важно для энергетического обмена человеческих клеток.

Британские учёные провели опыт на грызунах. Они давали пожилым мышам никотинамид мононуклеотид и наблюдали за их состоянием и жизненными показателями. Удивительно, но у грызунов повысился уровень энергетического обмена, улучшилось зрение, снизился уровень сахара в крови. На генном уровне также были заметны позитивные изменения. Так, в клетках грызунов, не наблюдались генетические изменения, которые происходят при старении.

Выходит, что овощи могут сделать человека моложе? Учёные отвечают утвердительно.

Профессор биологии Син-Итиро Имаи, которые является одним из ведущих авторов исследования, поясняет, что, конечно, все преимущества никотинамид мононуклеотида из овощей человеку получить сложно. Поэтому вау-эффекта не будет, но есть как можно больше натуральных продуктов всё же нужно. Это поможет клеткам медленнее стареть.

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— Мы надеемся в ближайшем будущем найти способ синтезировать этот фермент и поставлять его в организм человека, — говорит доктор Син-Итиро Имаи. — Мы верим, что наше исследование даст нам больше информации по этому вопросу, и мы сможем найти способ сдержать процесс старения и все сопутствующие этому болезни, а также помочь клеткам омолодиться.