Академия наук и хороших новостей 27.06.2019, 16:24

О белорусских молодых ученых.

Вот вам прекрасная новость: Президиум Национальной академии наук Беларуси принял решение учредить новые премии для молодых ученых (сообщает нам БелТА), пишет для сайта antijournalist.by блогер Виктор Малишевский.

Теперь молодые учены могут рассчитывать на премию имени Жореса Алферова (присуждается в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук), премию имени Василия Купревича (биология ,химия и наука о Земле, медицина и аграрные науки) и премию имени Всеволода Игнатовского (гуманитарные и социальные науки).

«Решение присвоить премиям имена выдающихся белорусских ученых принято в целях увековечивания их памяти и блаблабла.

Президиум также принял решение упразднить премии НАН и Фонда поддержки образования и науки (Алферовского фонда), чтобы «исключить дублирование присуждаемых премий» (БелТА).

Итак, пересчитаем: 1 (одна) премия Игнатовского, 2 (две) премии Алферова и 4 (четыре) премии Купревича по 100 базовых величин каждая (по 2550 рублей). Премирование молодых ученых обходится в 17 850 рублей.

Теперь следите за руками….

По причине дублирования упразднены 8 просто премий Академии наук по 250 базовых величин каждая и 3 премии Алфёровского фонда для молодых ученых по 2,5 тысячи долларов каждая. Итого примерно на 67 тысяч рублей.

И вот на этой торжественной ноте предлагаю вручить премию по математике руководству Академии Наук (разделите на всех), ну и журналистам, которые напишут статью о таком прекрасном событии в мире науки.