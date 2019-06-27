ЕС официально продлил экономические санкции против РФ 27.06.2019, 16:32

Санкции проделны до 31 января 2020 года.

Сегодня, 27 июня, Совет ЕС официально согласовал продолжение экономических санкций против России еще на пол года - до 31 января 2020 года. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщили в пресс-служба Совета ЕС, санкции были продлены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров блока 20-21 июня проинформировали глав государств и правительств о выполнении Минских соглашений, с которым связано решение о сохранении санкций.

"После этого Европейский Совет призвал к срочному восстановлению переговорных усилий с целью имплементации Минских соглашений и мероприятий, направленных на восстановление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранить экономические санкции против России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Санкции ЕС направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы РФ, а также на товары двойного назначения.

Впервые они были введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине и усиленные в сентябре 2014 года.