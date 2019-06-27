Борцы с аккумуляторным заводом под Брестом регистрируют экологическое объединение 27.06.2019, 16:41

Противники завода «АйПауэр» подали документы в Брестский облисполком.

26 июня активисты, которые выступают против строительства аккумуляторного завода, подали документы на регистрацию в Главное управление юстиции Брестского облисполкома. Учредительное собрание состоялось 26 мая, пишет правозащитный центр «Весна».

Соучредителями брестского областного экологического правозащитного общественного объединения «ЭкоБрест» стали 12 активистов, которые выступают против строительства возле областного центра аккумуляторного завода.

В уставе организации говорится, что основной целью ее деятельности является поддержка, помощь и широкое привлечение общественности к решению экологических проблем, защита прав и свобод человека, зафиксированных в Конституции Республики Беларусь.

О регистрации или нерегистрации нового объединения власти должны сообщить в течение месяца, до 26 июля.