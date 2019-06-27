Минфин ищет деньги у «арабских друзей» 2 27.06.2019, 17:34

Замминистра финансов надеется на кредиты из стран Персидского залива, «учитывая дружеские отношения».

Министерство финансов Беларуси считает перспективным взаимодействие с фондами, зарегистрированными в странах Персидского залива. Об этом говорится в статье заместителя министра финансов Андрея Белковца, размещенной в журнале "Финансы. Учет. Аудит", сообщает БелТА.

"По мере наращивания вложений в нашу страну возможности финансирования сокращаются и мы приходим к необходимости поиска новых источников льготных ресурсов. В этом контексте перспективным видится взаимодействие с фондами, зарегистрированными в странах Персидского залива", - отметил Андрей Белковец.

В странах Персидского залива действуют Фонд развития Абу-Даби, Саудовский фонд развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Фонд международного развития ОПЕК, Исламский банк развития, Арабский фонд экономического и социального развития, Арабский банк экономического развития Африки.

Фонды придерживаются определенных подходов к кредитованию: доля их участия в проекте составляет не более 50% общей стоимости, срок займа - до 25 лет, процентная ставка не превышает 6% годовых и зависит от уровня доходов на душу населения (самые бедные страны получают средства на максимально льготных условиях).

Мандат большинства фондов не ограничен арабскими странами, они финансируют проекты по всему миру.

Беларусь уже имела опыт сотрудничества с Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР), в 2002 году подписано соглашение о кредите для реконструкции завода полиэфирных нитей в Светлогорске. В дальнейшем сотрудничество было поставлено на паузу, однако в 2018 году началась проработка возможности привлечения средств КФАЭР для реконструкции комплекса зданий гродненского онкологического диспансера.

Оценочная миссия КФАЭР работала в Беларуси с 21 апреля по 1 мая 2019 года, в результате согласованы условия кредита. Фонд примет участие в финансировании проекта и выделит льготный заем в размере 7,5 млн кувейтских динаров (эквивалентно $25,5 млн) сроком на 24 года.

"Учитывая дружеские отношения, которые сложились у Беларуси с рядом стран Ближнего Востока, мы имеем реальную возможность расширить круг партнеров и получить дополнительные источники льготных кредитных ресурсов", - резюмировал Андрей Белковец.