Аномальная жара из ЕС дойдет до Беларуси 1 27.06.2019, 17:57

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Чего ждать?

В Европе сейчас аномальная жара. Причина — шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон. В итоге на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. Оказывается, эта жара дойдет и до Беларуси, но пробудет у нас всего два дня, пишет tut.by.

В Белгидромете говорят, что аномальная европейская жара настигнет и Беларусь, правда ненадолго — всего на два дня и не с такими высокими температурами. И это несмотря на то, что в ближайшие дни у нас ожидается относительно прохладная погода.

— А вот в воскресенье, 30 июня, к нам начнут поступать воздушные массы с юго-запада Европы. Именно из тех районов, где сейчас очень высокие температуры — выше + 35°C, а где-то даже +39…40°С. Мы таких высоких температур в Беларуси пока не прогнозируем. У нас ожидается температура + 30°C и чуть выше. В основном в воскресенье по стране будет +20…27°С, в западных районах — это Брестская и Гродненская области — +28…32°С градуса, — говорит Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды.

Самый жаркий день синоптики прогнозируют на 1 июля. В этот день температура по стране будет от +27°С на северо-востоке до +34°С на юго-западе. То есть самые высокие температуры будут в Брестской области. Жара продлится буквально два дня, а уже 2 июля начнет спадать. В начале июля температура будет +20… 27 °C.