Три непубличных бизнесмена набирают силу, пользуясь поддержкой Лукашенко 16 27.06.2019, 18:15

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Справа налево: Зайцев, Олексин, Воробей

Фото: БЕЛТА

Что о них известно?

Согласно указу Александра Лукашенко в Болбасово начала работать Особая экономическая зона «Бремино-Орша» – всего лишь вторая в Беларуси после «Великого камня». Ее резиденты получат впечатляющие налоговые льготы. Судите сами: 0% налога на прибыль на 9 лет, 0% налога на недвижимость на 20 лет, 0% налога на дивиденды до 2033 года…

Совладельцами «Бремино Групп» (управляющей компании ОЭЗ) являются Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев.

Эти три бизнесмена имеют ряд общих характеристик: входят в сотню самых успешных бизнесменов страны, близки к власти и при этом крайне непубличны.

Udf.by рассказывает об интересных фактах из их биографии.

Алексей Олексин

Олексин на совещании у Лукашенко. Скриншот видео БЕЛТА

Бизнесмен когда-то работал в департаменте энергоресурсов и нефтепродуктов «Белвнешторгинвеста» – компании в составе Управления делами правителя. Затем Олексин вместе с супругой ушел в частный бизнес – к Юрию Чижу, с которым они работали до 2012 года.

За последнее время Олексин стал фигурантом нескольких указов Александра Лукашенко. В 2017 году ему доверили заняться продажей отечественной табачной продукции как на внутреннем (сеть «Табакерка»), так и на внешнем рынках.

В прошлом году Лукашенко ради бизнесмена изменил границы Минска. Для развития табачного производства 1,48 га земли в промзоне Шабаны исключили из состава столицы и передали Минскому району.

На днях руководитель страны подписал указ «О деятельности спортивно-стрелкового комплекса», который урегулировал некоторые аспектов деятельности комплекса компании «Энерго-Оил», принадлежащей бизнесмену.

Олексин также ведет дела в банковской сфере (МТБанк), в торговле нефтепродуктами, в производстве мясных изделий («Велес-Мит») и пр.

Александр Зайцев

Фото: tut.by

Имя бизнесмена стало широко известно всего несколько лет назад. Долгое время вообще скрывалось, кто является новым владельцем футбольного клуба «Динамо» (Брест). Когда Зайцев решил себя раскрыть, выяснилось, что он уже находится в ряду самых влиятельных бизнесменов страны.

Зайцев признавался, что был незаметным клерком в недрах аппарата Совмина. По всей видимости, одно время он работал помощником у премьер-министра Сергея Сидорского. Затем на имя Зайцева были зарегистрированы компании в ОАЭ (чаще всего пишут о Sohra Group), занимающиеся продвижением белорусской продукции (тракторов, самосвалов. грузовиков) в странах Персидского залива.

Николай Воробей

Фото: tut.by

Бизнесмен оказался в Беларуси в 1985 году, когда выпускника Киевского государственного университета призвали в армию. Отслужив, он обосновался здесь.

Долгое время Воробей вел совместный бизнес с Александром Шакутиным, приближенным к руководителю страны. Но несколько лет назад они разделили активы. Теперь за Воробьем торговля нефтепродуктами («Интерсервис»), Нефтебитумный завод, «Абсолютбанк», охотничье хозяйство «Красный бор».

Весной этого года Антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому бизнесмену купить украинский трубопровод для прокачки дизельного топлива в Украину и Венгрию.

Недавно Николай Воробей дал свое первое интервью – правда, на вопросы tut.by ответил не при встрече, а письменно…

Год назад совладельцы «Бремино Групп» лично презентовали свой проект Лукашенко, причем помогал им в этом его старший сын Виктор. Но и без его присутствия достаточно очевидно, что Олексин, Зайцев и Воробей «не случайные люди» для власти. Иначе вряд ли бы им позволили заниматься теми направлениями бизнеса, в которых они работают, и тем более не помогал бы им в этом своими указами руководитель страны.

По всей видимости, компаньоны продолжат выдвижение на ведущие роли в белорусском бизнесе.