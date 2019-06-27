Посол США в НАТО: Турция потеряет самолеты F-35, если купит С-400 3 27.06.2019, 18:55

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Кей Бейли-Хатчинсон

Фото: reuters

Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что использование С-400 дестабилизирует противовоздушные системы НАТО.

Если Анкара вопреки рекомендациям НАТО купит российские ракетные системы С-400, Турция потеряет возможность использовать американские истребители пятого поколения F-35. Об этом 25 июня заявила журналистам в Брюсселе посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, информирует gordonua.com со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что использование С-400 дестабилизирует противовоздушные системы НАТО, которые умеют распознавать свои самолеты.

Хатчинсон подчеркнула, что из-за наличия российских ракетных систем Турция может быть исключена из систем развития F-35, несмотря на то, что в этой стране производят для самолета детали фюзеляжа, шасси и дисплея в кабине пилота.

По словам посла США в НАТО, Анкара – важный партнер в производстве истребителя, но "проблемы безопасности в отношении России имеют первостепенное значение".

В июле 2017 года Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400.

Бывший помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл допускал, что Вашингтон может применить к Анкаре санкции из-за покупки российских ЗРК. В частности, речь идет о заморозке военного сотрудничества по программе новейших истребителей F-35. 1 апреля 2019 года Пентагон объявил о приостановке участия Турции в программе Joint Strike Fighter.

В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил директор агентства министерства обороны США по сотрудничеству в области безопасности и обороны генерал-лейтенант Чарльз Хупер. Он напомнил, что США предупреждали Турцию о возможных последствиях в случае покупки у РФ С-400.

Хатчисон в комментарии телеканалу CNBC заявила, что покупка Турцией российских систем может помочь Кремлю в его стремлении ослабить Альянс. По ее словам, Турция должна сделать выбор между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.