Владельцем минского «Динамо» может стать бизнесмен Гуцериев 6 27.06.2019, 18:44

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Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

Гуцериев известен как торговец нефтепродуктами и друг Лукашенко.

По сведениям pressball.by, минское "Динамо" в скором времени обретет единоличного хозяина. Им может стать российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Гуцериев известен как торговец нефтепродуктами и друг Александра Лукашенко. В Минске миллиардер построил отель и бизнес-центр, комплекс для стоянки и ремонта самолетов в аэропорту. Его компания "Славкалий" строит в Беларуси калийный комбинат.

Ранее озвучивался слух, согласно которому Гуцериев планирует отдать клуб своему младшему партнеру, IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

Кроме того, обрывается "последняя ниточка", связывавшая "Динамо" с бывшим владельцем Юрием Чижом: из здания, принадлежащего "Трайплу", администрация клуба переезжает в ТРЦ "Galileo".

Напомним, "Трайплу" на момент начала эпопеи с продажей клуба принадлежало около 57% акций минского "Динамо", еще 26% владел Мингорисполком. Если сделка завершится удачно, под крылом Мингорисполкома останется лишь ФК "Минск", а значит, может отпасть необходимость объединения "горожан" и "бело-голубых".