Wall Street Journal: За сбитый MH17 нужно наказать лично Путина 4 27.06.2019, 19:13

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Все указывает на то, что Москва могла умышленно сбить пассажирский лайнер.

Российская атака на авиалайнер Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, произошла как раз тогда, когда Москва добивалась помощи Запада в сдерживании успешного наступления армии Украины против пророссийских сил на Донбассе. И после уничтожения пассажирского самолета эти усилия только усилились.

Об этом на страницах Wall Street Journal (перевод - unian.net) пишет Дэвид Саттер, который написал несколько книг о России и выступает в роли эксперта в деле об уничтожении малайзийского «Боинга 777» над Донбассом в 2014 году. Россия развернула интенсивную кампанию отрицания своей ответственности за сбитый MH17.

Международная следственная комиссия (JIT) установила, что 11 июля 2014 года близкий советник Владимира Путина Владислав Сурков заверил главаря так называемой «ДНР» Александра Бородая, что он поговорил с высшим руководством России («выше некуда») и что будут «приняты решающие действия», которые скоро изменят ход войны.

В первые два дня после уничтожения лайнера российские тролли разместили 65 тысяч сообщений в Twitter, в которых отрицалась причастность Москвы к преступлению. Как утверждают нидерландские исследователи Роберт Ван Дер Ноордаа и Коен Ван Де Вен, этот уровень активности российских троллей был беспрецедентным как до падения MH17, так и после него.

Через считанные часы после катастрофы Путин сам предложил «алиби» на пресс-конференции в Бразилии. Отвечая на вопрос об инциденте в метро Москвы, он сказал: «Ответственность всегда персонифицированная. Если два охотника стреляют по кустам и случайно убивают кого-то, а установить точно, кто сделал смертельный выстрел, невозможно, получается, что они оба освобождаются от ответственности».

Путин позвонил президенту Бараку Обаме сразу же после катастрофы, чтобы сказать ему, что произошло. Это было очень странно, поскольку ни самолет, ни место падения MH17, ни кто-то из пассажиров не были русскими. Позже на встрече российского правительства Путин объявил минуту молчания, чтобы почтить жертв катастрофы. Ничего подобного он не делал для жертв катастрофы в метро Москвы, во время которой погибли 24 человека.

По словам бывшего главного экономического советника Путина Андрея Илларионова, в течение 10 дней после уничтожения MH17 Путин 24 раза разговаривал с западными лидерами, пытаясь убедить их в одном: трагедии не было бы, если бы не было боев на Донбассе. И именно поэтому им нужно надавить на Украину, чтобы она остановила свое наступление.

Как утверждает Илларионов, эти разговоры длились «буквально без остановки». Путин говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и австралийским премьером Тони Ебботтом трижды с каждым. А с главой правительства Нидерландов Марком Рютте – шесть раз. В своей записке с соболезнованиями, переданной Рютте, российский автократ написал: «Эта трагедия еще раз подтверждает важность мирного решения ужасного кризиса в Украине».

Доказательства того, что Россия ответственна за уничтожение MH17, содержатся в деталях самого инцидента. Согласно данным JIT, система «Бук» стояла за 20 миль от российской границы в течение нескольких часов, затем она отправилась на место запуска ракеты, расположенное прямо под международным воздушным коридором L980. Россия закрыла авиационно-информационную область в Ростове, расчистив небо от самолетов, которые могли лететь через коридор с российской стороны. «Бук» подождал 20 минут, сделал единственный выстрел, который сбил MH17, а потом сразу же вернулся в Россию.

Инфракрасная камера «Бука» должна была создать тепловой силуэт цели. И вряд ли «Боинг 777» можно было с чем-то спутать. На тот момент в поле его действия не было ни одного украинского самолета. Зато были четыре пассажирских лайнера включая MH17.

В JIT заявили, что будут новые уголовные обвинения. Но заочное осуждение исполнителей преступления не сможет эффективно послужить правосудию. Администрация Дональда Трампа заняла жесткую позицию в политике в отношении России, однако она пропустила мимо внимания гуманитарные проблемы.

«Доказательств в деле об MH17 и отказа России сотрудничать хватит, чтобы привлечь Москву к ответственности, запретить самолетам российского правительства приземляться в мировых аэропортах и обложить санкциями лично Путина. Вашингтон несет обязательства как перед жертвами MH17, так и перед всеми, кто садится на коммерческий рейс», - говорится в статье.