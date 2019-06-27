В Гродно появилось граффити, сделанное на основе 450-летней гравюры 27.06.2019, 19:33

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Фото: svaboda.org

На гравюре — Фара Витовта, Старый замок и Коложская церковь.

На стене гродненской гимназии № 10 появилась гравюра Иоганна Адельгаузера и Маттиаса Цюндта с панорамой Гродно. Считается, что это было первое реальное изображение города, пишет «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

На гравюре — Фара Витовта, Старый замок, Коложская церковь, какими они были 450 лет назад, перед самой Люблинской унией.

Фото: svaboda.org

В меньшем масштабе гравюра воспроизведена и на других Гродненской зданиях, например, на магазине «Батория» напротив Советской площади.

Фото: svaboda.org

Впервые гравюра «Vera designatio urbis in Littavia Grodnae» (Настоящее описание города Гродно в Литве) была выполнена Маттиасом Цюндтом (Matthias Zündt) в 1568 году по рисунку Ганса Адельгаузера, который тот сделал в июле 1567 года, когда в Гродно приехали четыре посольства: московское, татарское, турецкое и валашское. На гравюре предоставлена сцена встречи литовского маршалка Воловича с московским посольством.

На оборотной стороне помещена текстовая информация о городе. В 1575 г. гравюру города Гродно в несколько упрощенном виде воспроизвели Франц Хогенберг и Георг Браун. Они поместили ее в своем «Атласе городов земного мира». Есть и более поздние варианты, еще менее точные и качественные.