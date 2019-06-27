Опрос: В Верховную раду Украины проходят пять партий 1 27.06.2019, 19:43

1,091

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, в Верховную раду имели бы шанс пройти пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, проведенного 15-25 июня, передает rbc.ua.

Согласно данным опроса, партия "Слуга народа" может получить 46,5% голосов тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Далее идут "Оппозиционная платформа - За життя" (11,8%), "Европейская солидарность" (8,6%), "Голос" (8,2%) и "Батькивщина" (7,8%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов украинцев, которые определились с выбором.

Опрос Info Sapiens проведен 15-25 июня среди 1290 человек по всей Украине, за исключением оккупированных Россию территорий. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,7% для показателей, близких к 50%, 1,6% для показателей, близких к 10%, 1,2% для показателей, близких к 5%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-24 июня в парламент проходят пять партий: "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, а также "Оппозиционная платформа - За життя" (12,1%), "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%).