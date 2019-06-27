Арьев – Зеленскому о ситуации в ПАСЕ: Не надо перекладывать свой провал на других 7 27.06.2019, 20:04

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Фото с сайта gazeta.ru

Глава украинской делегации в ПАСЕ ответил президенту Украины.

Ответственность за возвращение российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит также и на президенте Украины Владимире Зеленском. Такое мнение выразил 27 июня в Facebook глава украинской делегации, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев, передает gordonua.com.

"Президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем много других документов по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей", – написал он.

Нардеп задал Зеленскому "встречный вопрос".

"Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали [пятого президента Украины Петра] Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других", – заявил Арьев.

По его словам, "отсутствие опыта изменится со временем, ...а неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда".

"Вскоре у вас, господин Зеленский, может быть парламентское большинство, свое правительство с министром иностранных дел, а с тем и возможность показать, на что вы все вместе способны. Следующая сессия ПАСЕ в октябре. Действуйте", – отметил Арьев.

В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами ("против" 62, воздержались 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году Россия остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что РФ выплатит Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В предыдущие годы уже было несколько попыток снять санкции с российской делегации в ПАСЕ (эту идею поддерживал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд), но они не увенчались успехом.