BMW открыла в Беларуси продажи «почти новых» авто по ценам рынка 27.06.2019, 20:16

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BMW запустила в нашей стране популярную в мире программу Premium Selection.

В автоцентре «Автоидея» теперь продают по ценам вторичного рынка подержанные сертифицированные автомобили, которые по своему состоянию аналогичны только что сошедшим с заводского конвейера. На все машины действует бесплатное гарантийное обслуживание, передает belmir.by.

В программе участвуют только неповрежденные автомобили BMW с пробегом. Сначала машина проходит комплексную диагностику с тщательной проверкой «на 360 градусов». Мастера работают с автомобилем, пока тот не станет как новый: устраняют мелкие недостатки, перекрашивают элементы кузова, обновляют ПО и карты навигации и т.д.

После полной диагностики и «омоложения» автомобиль получает сертификат BMW Premium Selection, что указывает на его «высочайшую степень качества и абсолютную надежность». По своим характеристикам он практически идентичен новому автомобилю без пробега.

Сертифицированные BMW можно найти только в автоцентре «Автоидея». Продавать их будут по рыночным, а не заводским ценам – в среднем на 21 процент дешевле в сравнении с новым автомобилем. Автомобили можно взять на тест-драйв. При покупке доступны кредит, лизинг и trade-in, причем в зачет можно передать автомобиль любой марки, за исключением моделей китайских и отечественных производителей.

Проверенные автомобили доступны физлицам и фирмам, причем последним это особенно выгодно: в большинстве случаев в стоимость уже включен НДС, который потом можно принять к зачету.

На автомобиль дается бесплатное сервисная поддержка на полгода или 10 тысяч км – в зависимости от того, какое условие наступит раньше. Гарантия на автомобиль составляет 12 месяцев.

«Те, кто в курсе, давно ожидали прихода этой программы в Беларусь. Она позволяет экономно приобрести автомобиль BMW с пробегом, надежность которого гарантирует лично производитель. Цель программы – обеспечить условия для постоянного удовольствия от вождения. При этом к покупке прилагаются гарантия и сервисная поддержка», – поясняют в автоцентре «Автоидея».

Все это позволит сделать вторичный рынок более понятным, прозрачным и безопасным для покупателя. И, безусловно, это должно привлечь еще более высокий интерес к марке, говорят здесь.

Каждый автомобиль проверяют по 72 пунктам – от работы двигателя до состояния кузова и салона. Все работы проводят в сервисной зоне автоцентра «Автоидея». Подготовка к запуску программы длилась почти 4 года: автоцентр прошел аудит и проверку от BMW, после чего был подписан официальный контракт.

Для BMW Premium Selection будут отбирать автомобили из служебного парка BMW и бывшие новинки из шоурума. Еще один источник – машины покупателей, которые сдают их по системе trade-in в зачет стоимости приобретаемых автомобилей.

По программе принимают автомобили с идеальной репутацией, которые не «засветились» в ДТП и не имеют физических повреждений. Основной критерий – почти идеальное состояние кузова и всех систем. При этом возраст и пробег машины особого значения не имеют.

«Как известно, любой новый автомобиль теряет в цене 20 процентов, как только покидает пределы автоцентра. Такова плата за новизну. Сейчас же белорусы могут покупать почти новые автомобили BMW по выгодной цене, по которой их можно будет продать, скажем, через 2-3 года. Это делает покупку автомобилей интересной как для последующего использования, так и для вложения инвестиций», – подчеркивают в автоцентре «Автоидея».

Запуск программы позволит увеличить продажи BMW с пробегом. Планируется, что на автомобили со статусом BMW Premium Selection придется как минимум треть продаж автоцентра на вторичном рынке.