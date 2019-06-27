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Российский инвалид, не получив помощи от Путина, обратился к Трампу

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  • 27.06.2019, 20:25
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Мужчина записал видеообращение к президенту США на английском языке.

В Тюмени инвалид второй группы Андрей Романов, не добившись помощи от президента России Владимира Путина, обратился к президенту США Дональду Трампу. Он записал видеообращение на английском языке, в котором просит главу североамериканской страны защитить права инвалидов в регионе. В руках он держал плакат "No social extremism", сообщают "Сибирь.Реалии".

В своей речи он поздравил граждан Соединенных Штатов с наступающим праздником – Днем независимости и сообщил, что все его обращения к президенту России не принесли результатов. Трампа он попросил защитить права и свободы инвалидов, изложенные в Декларации и Конвенции ООН о правах человека и правах инвалидов.

В частности, он рассказал о том, что инвалиды в Тюменской области годами не выходят из дома из-за отсутствия пандусов, а больницы, аптеки, социальные объекты и пешеходные переходы не приспособлены для инвалидов, цитирует его Znak.com. Суды и надзорные органы ничем не помогли ему, поскольку всегда "принимают сторону ответственных чиновников".

Ранее Романов также записывал обращение к "Прямой линии" с президентом России об этих проблемах и нарушениях прав инвалидов, однако в эфир этот вопрос не вышел, а активиста вызвали в полицию якобы за нарушение правил проведения митинга.

В начале июня полтора десятка жителей Киселёвска в Кемеровской области записали открытое обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев в североамериканской стране и разместили его на YouTube. Они пожаловались на загрязнение воздуха угольной пылью, подземные пожары. Горожане отметили, что выбрали Канаду, потому что она больше всего похожа с Сибирью по климатическим условиям. Власти Канады заявили, что смогут рассмотреть возможность о предоставлении людям статуса беженцев только после их отъезда из России. После губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв пообещал переселить жителей Киселёвска.


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