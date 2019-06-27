Стали известны соперники БГК по групповому раунду Лиги чемпионов 27.06.2019, 20:41

27 июня состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

Соперниками БГК имени Мешкова по группе "В" станут "Вардар", "Веспрем", "Виве", "Мотор", Монпелье", "Порту" и "Киль", передает pressball.by.

ГРУППА "А": Пари Сен-Жермен (Франция), Барселона (Испания), Фленсбург (Германия), Ольборг (Дания), Пик (Венгрия), Загреб (Хорватия), Элверум (Норвегия), Целе (Словения).

ГРУППА "B": Вардар (Македония), Веспрем (Венгрия), Виве (Польша), БГК имени Мешкова (Беларусь), Мотор (Украина), Монпелье (Франция), Порту (Португалия), Киль (Германия).

ГРУППА "С": Севехоф (Швеция), Татран (Словакия), Кокс (Финляндия), Еурофарм Работник (Македония), Бидасоа (Испания), Спортинг (Португалия).

ГРУППА "D": Динамо (Румыния), Чеховские Медведи (Россия), Шаффхаузен (Швейцария), Кристианстад (Швеция), Висла (Польша), Гудме (Дания).

Групповой раунд сильнейшего гандбольного турнира континента пройдет по схеме сезона минувшего. Команды, выигравшие турниры в группах "А" и "В", получают прямые путевки в четвертьфинал. Клубы, занявшие в группах места со 2-го по 6-е, выходят в 1/8 финала.