Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука 27.06.2019, 20:49

Украинские националисты провели акцию протеста у Администрации президента страны.

Участники акции, инициатором которой выступил "Национальный корпус", а также представители ВО "Свобода" требовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленно отреагировать на антиукраинскую деятельность одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука и задержать его.

Как передает Цензор.НЕТ, видео акции размещено на Youtube-канал "Нацкорпуса".

Сегодня, 27 июня, украинские националисты провели акцию протеста возле Администрации президента Украины. Участники акции, инициатором которой выступил "Национальный Корпус", а также ВО "Свобода" требовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленно отреагировать на антиукраинскую деятельность одного из лидеров "Оппозиционной Платформы - За Жизнь" Виктора Медведчука и задержать его.

Митинг украинских националистов стал реакцией на сегодняшний визит Виктора Медведчука в Минск, где он провел встречу с главарями непризнанных республик “ДНР” и “ЛНР” и договорился об освобождении 4 пленных граждан Украины. Активисты скандировали, что такой шаг со стороны Медведчука - грязная манипуляция накануне досрочных выборов. Участники акции также заявили, что Медведчук не имеет никакого юридического и морального права представлять Украину на международной арене и, тем более, о чем-то договариваться с агрессором от имени всех украинцев.

"Медведчук возглавляет колонну сторонников "русского мира" и ведет ее на парламентские выборы. Он завозит грязные российские деньги, скупает украинские телеканалы, проводит на камеры псевдопереговоры в Москве. Он пытается ввести в заблуждение людей, торгуя жизнями, предлагая что-либо в обмен на лояльность российского агрессора. На этот раз он перешел границу цинизма. Мы ценим человеческие жизни, но сейчас это делается только для пропаганды ", - заявили в "Национальном Корпусе".

Объединенные силы украинских националистов и патриотов также заявили, что Президент Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать на встречу Виктора Медведчука с руководителями сепаратистов и не голословными заявлениями, а реальными действиями.

"Медведчука нужно задержать за государственную измену и немедленно", - отметили в "Национальном Корпусе ".

Напомним, еще в декабре 2018 Виктора Медведчука исключили из Минского процесса. Несмотря на это, политик продолжил вести переговоры с Российской Федерацией от имени Украины, не имея на то никаких юридических оснований.

В частности, в начале июня Медведчук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, во время которого провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.