В Минске сильный ветер валит деревья 1 27.06.2019, 21:05

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Минчане сообщают об упавших деревьях в разных районах города.

Минчане сообщают об упавших деревьях в разных районах города. Напомним, синоптики ожидали сегодня в столице грозу и усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Читатели tut.by пишут об упавшем дереве на улице Минина, 23. Оно перегородило выезд для автомобилей.

Фото: пользователь TUT.BY

Ветер обломал верхушку березы во дворе дома № 71 по проспекту Пушкина. Часть дерева упала на автомобиль «Хонда», это случилось около пяти вечера. Местный житель написал в редакцию, что такие случаи здесь уже были, а «в ЖЭС сообщали о необходимости ухода за деревьями».

Фото: пользователь TUT.BY

Telegram-канал Nexta сообщает об упавшем дереве на улице Розы Люксембург.

Фото: Nexta_lite

По информации Белгидромета, в пятницу 28 июня в Минске и во многих районах страны сохранится ветер порывами до 15−20 м/с.