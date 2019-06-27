Семашко анонсировал принятие «важных решений» в рамках «союзного государства» 17 27.06.2019, 21:23

3,373

Владимир Семашко

Фото: DELFI

Kонкретных сроков при этом белорусский посол в России не назвал.

«Союзные» отношения Беларуси и России в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

— В ближайшее время союзные отношения должны выйти на качественно новый уровень. Предстоит принять важные решения в области формирования единого экономического пространства, в том числе развития финансово-кредитной, топливно-энергетической и транспортной систем, — цитирует посла БелТА.

Напомним, что 21 июня в Минске состоялись переговоры глав правительств Беларуси и России, по итогам которых российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «для президентов двух стран остались самые сложные вопросы интеграционной повестки».

— Мы сейчас почти готовы передать все для рассмотрения на президентском уровне. Надеемся, что вам это удастся сделать в июле, чтобы решить оставшиеся моменты. И, если все пойдет в таком же ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, где-то к ноябрю можно было бы выйти на подписание дорожных карт по реализации всех этих инициатив, — отметил российский премьер.