Жара бушевала: будем ли в этом году с картошкой, яблоками и хлебом? 2 27.06.2019, 22:30

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Начало лета в Беларуси выдалось экстремально жарким.

Не один раз были побиты температурные рекорды. Уже говорят о том, что засуха сказалась и на будущем урожае. Что же будет с картофелем, яблоками и зерновыми и стоит ли белорусам опасаться, что со стола пропадут хлеб и драники?

Картошка будет, но в некоторых регионах мелкая

Сейчас цветут многие сорта картофеля, и для формирования клубней очень важна влага. Поэтому теперешние дожди абсолютно кстати — они хорошо скажутся на урожае картошки. И урожай станет еще лучше, если дожди будут идти не только в конце июня, но и в начале июля, пишет tut.by.

Дмитрий Фицуро, заведующий лабораторией технологий производства и хранения картофеля Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, объясняет, что засуха, безусловно, сказалась на картофеле, но его урожая нам все равно хватит не только для себя, но и для продажи.

— В центральной и северной части страны ситуация более удовлетворительная, чем на Гомельщине и Брестчине. В хозяйствах, где хорошие суглинистые почвы, урожай будет лучше, чем там, где пески. В целом по стране, возможно, урожай будет поменьше, чем в более благоприятные годы, но опять же — это не факт, лето еще не закончилось.

По словам эксперта, для того чтобы урожай был хорошим, желательно, чтобы в июле пару раз прошел дождь. Это поможет клубням вырасти и поддержит их форму. Среднепоздним крахмалистым сортам картофеля нужна влага и в августе, но уже не в такой степени, как в июле. Август-сентябрь — период созревания картошки, ранние сорта в это время уже будут готовы к уборке.

В Гомельской и Брестской областях, которые сильнее пострадали от засухи и где песчаные почвы, по прогнозам, картофель может быть не таким крупным, как в других регионах. Принято, что товарным считается картофель от 5 см в диаметре, именно его поставляют в магазины. С другой стороны, в Гомельской и Брестской областях в хозяйствах картофель орошают, а это позитивно сказывается на его росте.

— Опять же одним хозяйкам нравится средний картофель, другим — крупный. Это на любителя.

Дмитрий Фицуро отмечает, что никакой паники быть не должно: картофель на столе белорусов будет точно.

— Картофель еще вырастет, даже не сомневайтесь. Именно сейчас он цветет и формируются клубни. Засуха не была для картофеля критичной, ботва у него зеленая. При этом все крупно-товарные хозяйства, фермеры, которые занимаются картофелем, его поливают, — объясняет пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Берещенко.

Зерновые от засухи пострадали, но ситуация не критичная

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия уверены, что засуха в первой половине июня не скажется на количестве зерна, которое соберут по итогу.

— В этом году мы планируем собрать около 8 млн тонн зерна, для сравнения: в прошлом году собрали около 6 млн тонн. На 1 января этого года остаток зерна у нас был около 2 млн тонн, — говорит Зинаида Берещенко.

В целом на пищевые цели, то есть на муку и крупу, в Беларуси идет 860 тысяч тонн зерна, на пиво, спирт и крахмал — еще 390 тысяч тонн. На семена нам нужно заложить еще 700 тысяч тонн. Остальное зерно идет на корм животным. Животноводческая отрасль в этом году запрашивает около 6 млн тонн, и в профильном министерстве говорят, что такая цифра будет.

— Если говорить о поврежденных посевах зерна, то по стране всего засеяно 2,5 млн гектаров, а повреждено 29 тысяч гектаров. В прошлом году было повреждено 370 тысяч гектаров. В Беларуси сейчас от засухи пострадало 1,15% зерновых, в прошлом сезоне эта цифра доходила до 15%. При этом сейчас у нас выше урожайность. Например, в прошлом году озимый ячмень мы собирали с урожайностью 27 центнеров с гектара, а в этом — 40 центнеров.

Больше других от засухи пострадала Гомельская область.

— Засуха выпала на период цветения сельхозкультур, в итоге образовывалась стерильная пыльца и перезерница. В итоге урожая, которого планировали, не получим, — рассказала заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Елена Филипович.

Выпавшие в выходные дожди немного приостановили высыхание посевов в Гомельской области, однако существенно ситуацию с озимыми не исправили. А вот яровым культурам и кукурузе, говорят специалисты, осадки помогли — у них сохранился листовой аппарат, соответственно, фотосинтез будет идти и развитие растения не остановится.

В области большую надежду возлагают на кукурузу. Планируется, что именно за счет этой культуры можно улучшить ситуацию по валовому сбору зерна.

— В этом году, учитывая прошлогоднюю засуху, мы стратегически увеличили площадь под посевы кукурузы почти в два раза — с 60 тысяч гектаров на 109 тысяч, отметили в Гомельском облсельхозпроде.

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по науке Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, тоже отмечает, что хлеб у белорусов будет в любом случае. Этот вопрос даже не обсуждается.

— Здесь важно обратить внимание на зерно для корма скота. Засуха затронула не только Гомельскую область, но и отдельными пятнами другие регионы страны, даже Витебскую область. Благодаря дождю, который идет уже несколько дней, посевы на севере и в центральной части Беларуси будут накапливать урожай, и на них засуха не скажется. Но это только в том случае, если не возобновится волна жары на 10−12 дней подряд. Наши почвы маловлагоемкие: если дожди не выпадают пять−семь дней, то все запасы влаги испаряются и нужно их пополнять, — говорит Дмитрий Лужинский.

Яблоки, сливы и вишня: урожай будет на среднем многолетнем уровне

В этом году яблок, слив, черешни и вишни будет немного меньше, чем в прошлом. На это повлияла не только засуха, но и майские заморозки. Однако урожай не упадет до уровня 2017-го года, когда было больше заморозков.

Заместитель директора по инновационной работе Института плодоводства Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Виталий Васеха объясняет, что сухая жаркая погода сдвинула сроки созревания отдельных плодовых и ягодных культур на более ранние. Это привело к снижению качества урожая. Например, земляника в лесу в этом сезоне в некоторых местах «горела», ягода была мелкая.

Деревья во время засухи могут ей противостоять и сбрасывать завязь. Это биологический процесс, но из-за дефицита влаги он был более выраженный.

— Наверное, уже можно однозначно говорить, что прошлый год за последнее десятилетие был рекордным по урожаю плодово-ягодной продукции. В этом году яблоки тоже будут. Конечно, их будет меньше, чем в 2018-м, но не критично меньше, как в 2017 году, когда были заморозки. Тогда в отдельных регионах, например, в Горках, в мае выпал снег на цветущий сад.

В 2017 году мы собрали около 473 тысяч тонн фруктов, а в 2018 году — почти 954 тысячи тонн.

— В этом году будет что-то среднее между 2017 и 2018 годом. Урожай будет на среднем многолетнем уровне.

Предварительный прогноз: в этом сезоне будет на 20−30% меньше урожайность слив. Засуха сказалась и на размере ягод черешни и вишни. В зависимости от сорта они меньше в размерах на 10−20%. При этом нынешний дождь уже никак не повлияет на количество урожая.

— Во время созревания черешни дождь — несколько отрицательный фактор. Избыток влаги провоцирует растрескивание плодов. Но это тоже зависит от сорта.