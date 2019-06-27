В США прошли первые дебаты кандидатов от Демократической партии 1 27.06.2019, 22:42

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На первых дебатах Элизабет Уоррен предстала серьезным претендентом на Белый дом.

Десять потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года встретились в среду на первых дебатах. В спорах с остальными претендентами Элизабет Уоррен подтвердила свой статус одного из фаворитов гонки, передает «Голос Америки».

Крупнейшие американские политические дебаты со времен президентской кампании 2016 года проходят в Майами в два дня. Их кульминацией в четверг станет дискуссия бывшего вице-президента Джо Байдена с девятью другими претендентами, включая кандидата номер два, сенатора Берни Сандерса.

Но и первая часть дебатов в среду превратилась в оживленную встречу таких представителей Демократической партии, как экс-конгрессмен Бето О'Рурк, сенатор Кори Букер, бывший мэр Сан-Антонио Хулиан Кастро и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. В ходе дискуссии затрагивались такие темы, как здравоохранение, экономическое неравенство, принятие мер в связи с изменениями климата, насилие с применением оружия, Иран и иммиграция.

Прогрессивист Уоррен, которая была единственным кандидатом на сцене, чей рейтинг измеряется двузначным числом, обрушилась с критикой на жульническую экономику, как она ее охарактеризовала.

«На кого на самом деле работает эта экономика?» – спросила Уоррен, получив первый вопрос.

«Когда у вас есть правительство, когда есть экономика, которая хорошо работает для тех, у кого есть деньги, но не работает хорошо для всех остальных, это коррупция – не больше и не меньше, – добавила американский сенатор и бывший профессор права в Гарвардском университете. – Нам нужно обратить на это внимание».

Однако усугубляющийся кризис на границе с Мексикой, содержание детей-мигрантов в ужасных условиях и шокирующая фотография мужчины из Сальвадора и его маленькой дочери, утонувших в Рио-Гранде – события, ставшие фоном для дебатов, – резко повысили градус дискуссии.

Кастро, единственный кандидат латиноамериканского происхождения, который ранее в этом году предложил проект коренной иммиграционной реформы, назвал фотографию «душераздирающей».

«Она должна возмутить нас всех и подтолкнуть нас к действиям», – сказал он.

О'Рурк, Букер, а затем и Кастро перешли на испанский при обсуждении миграционного кризиса.

Де Блазио, который относительно поздно вступил в гонку, удостоился бурных аплодисментов, когда напомнил согражданам, что иммигранты не являются их врагами.

«Обращаюсь ко всем американским гражданам, которым кажется, что они отстают в жизни, и что американская мечта для них не работает: это не из-за иммигрантов, это из-за больших корпораций», – заявил де Блазио.

Еще одна участница дебатов, сенатор из Миннесоты Эми Клобушар, поспешила на защиту иммигрантов, заявив: «Они не умаляют Америку, они и есть Америка».

Клобушар дала отпор, когда один из ее соперников, мужчина, заявил, что он был единственным кандидатом, поддержавшим законопроект о защите репродуктивных прав женщин.

«Здесь есть три женщины, которые упорно боролись за право выбора для женщин», – ответила сенатор.

Из всех кандидатов 70-летняя Уоррен дала самое четкое представление о своих президентских приоритетах, включая введение налога на богатство, дробление крупных технологических компаний и обеспечение безопасности избирательной системы США.

В заключительном выступлении она вспомнила свои юные годы в Оклахоме, где учеба в финансируемом правительством общественном колледже помогла ей совершить прорыв.

«Я участвую в этой борьбе, потому что считаю, что мы можем заставить наше правительство, заставить нашу экономику и нашу страну работать не только для тех, кто наверху. Мы можем заставить их работать на всех», – сказала она.

Разумеется, Трамп был мишенью для критики на протяжении всех дебатов, и хотя участники открывали «снайперский огонь» друг по другу, некоторые направляли свой гнев на президента, которого, по мнению многих кандидатов, нужно подвергнуть импичменту.

Член Конгресса Тулси Габбард обрушилась с резкой критикой на внешнюю политику Трампа, заявив, что его «трусливо-ястребиный кабинет» поставил страну «на грань войны в Иране».

Несмотря на то, что он уже летел в Азию, Трамп не упустил возможности с борта президентского самолета раскритиковать своих потенциальных оппонентов в Твиттере.

Каков же был его вердикт? «Скучно!»