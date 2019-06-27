На польско-белорусской границе построят новый мост 27.06.2019, 22:54

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Новый мост будет построен для легковых и грузовых автомобилей.

На польско-белорусском пограничном переходе «Словатичи- Домачево» в течение ближайших 4 лет будет построен новый мост для легковых и грузовых автомобилей.

Польша и Беларусь планируют направить на эту инвестицию около 27 миллионов злотых (более 6 миллионов 338 тысяч евро). Сегодня в Минске было подписано межправительственное соглашение между Беларусью и Польшей, передает «Радио Польша».

Министр инфраструктуры Анджей Адамчик напомнил, что старый мост на этом переходе в очень плохом состоянии.

«Правительства Беларуси и Польши решили построить новый, безопасный и удобный мост, через который смогут проезжать машины с полной нагрузкой», - сказал министр.

Анджей Адамчик отметил также, что к 2025 году к белорусской границе будет построена автомагистраль А2 из Варшавы через города Седльце и Бяла-Подляска.

Министр инфраструктуры добавил, что для увеличения транспортных возможностей между Польшей и Беларусью будут необходимы дальнейшие инвестиции.