Отец погибшего инспектора ГАИ намерен добиваться правды 2 28.06.2019, 8:04

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Фото: belsat.eu

Владимир Потапович написал просьбу об эксгумации на имя генпрокурора и Лукашенко.

Не верят родители, не поверила и общественность в версию следствия о самоубийстве могилевского инспектора ГАИ. Развеять сомнения помогла бы эксгумация тела, но родным Евгения Потаповича следователи отказали в этом. Суицид – следует из заключения судмедэкспертизы. Отец Евгения просит Лукашенко вмешаться в дело.

Семья Потаповича более месяца ждала результатов судмедэкспертизы: «единственное ранение в голову» – сообщил следователь.

«В ходатайстве я отобразил, что на теле моего сына есть порез в районе подбородка. Жена моя видела несколько телесных повреждений – порезы на подбородке, зашитый шрам на левой брови, на подушках пальцев порезы», - говорит «Белсату» Владимир Потапович, отец погибшего.

Эти следы близкие видели на похоронах Евгения Потаповича, на тот момент признанного убитым неизвестными.

Рассчитывали узнать, было ли повреждение в области паха – под красной пятном на фотографиях с места гибели. На изучении тела семья начала настаивать уже после похорон, когда версия следствия сменилось на суицид.

«Я написал просьбу об эксгумации на имя генерального прокурора и Лукашенко, чтобы не тратить время», – говорит Владимир Потапович.

Ранее того же отец Евгения Потапович добивался от Следственного комитета. 13 июня получил отказ в связи с еще не завершенной на тот момент судмедэкспертизой.

«Любой отказ в ходатайстве родных или пострадавших, хотя они пока не были признаны потерпевшими, склоняет нас к тому, что следствию есть что скрывать, и соответственно в этом и есть причина отказа. Ведь сама по себе процедура эксгумации на такая уж сложная», – объясняет Андрей Бондаренко, правозащитная организация «Платформа».

Правды в громком деле ждет вся страна.

«Мы никто не думали, что это суицид. Мне кажется, это убийство».

«Ну и что, что экспертиза, пусть проверяют заново. Нет, так нет. Но кто-то в чем-то замешан».

«Родители правы. Как они считают, так и надо сделать, ведь это их ребенок», – считают жители Могилева.

Тело инспектора ГАИ обнаружили в лесу под Могилевом 16 мая и, отрабатывая версию «убийства», провели массовые репрессии среди цыганского населения: врывались в дома, ругались и угрожали оружием.

«Помимо угроз пистолетом, пока мы лежали, они топтались по нам и разрывали все, что здесь было», – рассказывает Людмила Шкуратова, рома.

Через три дня после этого стресса бабушка Людмилы Лилия Юрченко умерла.