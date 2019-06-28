Президент Словакии «аннулировала» приглашение Лукашенко 5 28.06.2019, 8:13

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Диктатора не хотят видеть в Братиславе?

Президент Словакии Зузана Чапутова проинформировала Александра Лукашенко, что сделанное ему спикером национального парламента Андреем Данко приглашение для участия в предстоящих в республике в конце августа текущего года торжествах по случаю 75-летия Словацкого национального восстания (29 августа — 28 октября 1944) противоречит государственному протоколу и международной практике.

Об этом сообщила в четверг электронная версия братиславской газеты «СМЕ», которая приводит слова главы государства.

«Президента [иностранного государства] должен приглашать президент республики», — заявила Чапутова. Словацкий лидер также сказала, что пока не приглашала никого из своих зарубежных коллег на предстоящие торжества. По поводу приглашения Лукашенко она объяснилась со спикером парламента, который недавно посетил Беларусь, передает (ТАСС https://tass.ru/).

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, комментируя ситуацию, сказал, что Андрей Данко допустил дипломатический просчет, пригласив в республику Александра Лукашенко без ведома и согласия президента Зузаны Чапутовой.

Между тем Данко готов принять Лукашенко в качестве своего личного гостя, если белорусский диктатор выразит намерение участвовать в праздновании 75-летия Словацкого национального восстания. Об этом изданию сообщил пресс-секретарь спикера парламента Томаш Костельник.