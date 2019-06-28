Доказано, что отпуск улучшает здоровье человека 28.06.2019, 8:18

Регулярный отдых способствует снижению уровня стресса.

Американские учёные рассказали, что отпуск положительно влияет на состояние здоровья человека, существенно улучшает самочувствие и продлевает жизнь. В исследовании приняли участие 63 человека, пишет newsyou.info.

Эти люди работали по специальностям с примерно одинаковыми физическими и умственными нагрузками. Научные сотрудники провели биохимические анализы крови и замеры объёма талий добровольцев.

В результате исследования учёные пришли к выводу, что у людей, которые за последние 12 месяцев хотя бы единожды побывали в отпуске, на 25% снижен риск развития метаболического синдрома. Специалисты утверждают, что регулярный длительный отдых способствует снижению уровня стресса и нивелирует проблемы, которые появляются вследствие длительных рабочих перегрузок.

Метаболический синдром — нарушение обменных процессов при участии углеводов, липидов и пурина, вследствие увеличения массы висцерального жира. Данная патология, как утверждают медики, зачастую приводит к артериальной гипертензии и сахарному диабету второго типа.