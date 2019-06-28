Аномальная жара из Евросоюза дойдет до Беларуси 1 28.06.2019, 8:23

1,521

Чего ждать нам?

В странах ЕС сейчас стоит аномально жаркая погода. Связано это со штормом в Северной Атлантике и с антициклоном в Центральной Европе. В итоге на континент поступает поток раскаленного воздуха из Сахары. Дойдет жара и до нашей страны, правда пробудет у нас недолго.

По прогнозам метеорологов, аномальная европейская жара придет и в Беларусь, правда всего на два дня и не с такими высокими температурами. И это несмотря на то, что в ближайшие дни в нашей стране ожидается относительно прохладная погода, пишет tut.by.

Но уже в воскресенье, 30 июня, в Беларусь начнут поступать воздушные массы с юго-запада Европы. Именно оттуда, где сейчас очень высокие температуры — выше + 35°C, а где-то даже +39…40°С. Впрочем, у нас не будет так жарко — до + 30°C и чуть выше.

В основном в воскресенье по стране будет +20…27°С, в Брестской и Гродненской области — +28…32°С.

Самый жаркий день ожидается 1 июля. В этот день температура будет от +27°С на северо-востоке до +34°С на юго-западе. То есть самые высокие температуры будут на Брестчине. Жара продлится всего два дня и уже 2 июля начнет спадать. В начале июля температура ожидается в районе +20… 27 °C.