Где в Беларуси лежат самые большие складские запасы? 5 28.06.2019, 8:26

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Запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий оцениваются на миллиарды рублей.

В каких отраслях и регионах самое тяжелое положение?

На 1 июня складские запасы в промышленности достигли 5,073 млрд BYN, что было эквивалентно 65,9% от среднемесячного объема выпуска. На аналогичную дату в 2018 году удельный вес складских запасов в месячном производстве был равен 61,3%, а сумма запасов — 4,326 млрд BYN. Налицо негативная тенденция по затовариванию складов, пишут banki24.by.

В Брестской области запасы готовой продукции промышленников на 1 июня 2019-го составили 617,1 млн BYN (76,5% от среднемесячного выпуска). Годом ранее запасы оценивались в 71,1% от среднего объема производства за месяц. В пересчете на деньги больше всего непроданной продукции было в пищевой отрасли — 206,8 млн BYN (53,5% от месячного выпуска). В относительном выражении лидером по запасам был легпром — 71 млн BYN, или 2,4 месячного объема производства.

Среди территорий Брестчины первые места по оценке складских запасов занимали Брест (181,8 млн BYN) и Барановичи (155,4 млн BYN). По удельным складским запасам лидировал Жабинковский район — в 12,7 раза больше месячного выпуска. В Жабинке работает сахарный завод. Для отрасли характерно резкое изменение запасов в течение года — до и после переработки сахарной свеклы нового урожая.

В Витебской области складские запасы достигли 458,7 млн BYN (40,6% от месячного выпуска). На 1 июня 2018 года запасы были эквивалентны 36,9% производства за месяц. Абсолютным лидером по размеру запасов на Витебщине являлся легпром — 233 млн BYN, или 4,9 месяца производства. В Витебске складские запасы достигли 279,7 млн BYN (87,4% от месячного выпуска).

В Гомельской области складские запасы составили 805,4 млн BYN (44,8% месячного выпуска). На 12 месяцев ранее последней отчетной даты запасы составляли 28,4% от производства промышленности за месяц. Большие запасы скопило машиностроение Гомельщины — 264,8 млн BYN, или 4,1 раза от месячного производства. В Гомеле предприятия имели 575 млн BYN складских запасов, что эквивалентно 105,7% месячного выпуска. На роль хранителя части таких огромных запасов больше других подходят предприятия холдинга «Гомсельмаш».

В Гродненской области запасы на 1 июня 2019 года достигли 610,8 млн BYN (71,8% от месячного производства). Годом ранее доля складских запасов в производстве составляла 78,5%. По объему накопленных запасов на Гродненщине лидировали пищепром (212,1 млн BYN) и легпром (142,9 млн BYN). Также легпром занимал первое место в области по соотношению запасов и месячного объема производства — 3,9 раза. Среди регионов лидерство по сумме складских запасов было за Гродно — 269,8 млн BYN.

В Минской области складские запасы составили 1,045 млрд BYN (75,6% от месячного выпуска продукции). На 1 июня 2018-го удельный вес запасов в производстве был равен 82,1%. Среди отраслей крупнейшие запасы накопило машиностроение (316,8 млн BYN), среди территорий Минщины — Жодино (308,5 млн BYN). Жодинские запасы в машиностроении с высокой вероятностью принадлежали БЕЛАЗу.

В Могилевской области запасы на 1 июня достигли 463,3 млн BYN (72,9% месячного производства). Годом ранее удельные складские запасы составляли 73%. По денежным суммам запасов на Могилевщине первые места занимали производство неметаллических продуктов (98,7 млн BYN), а также деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (86 млн BYN). Львиную долю запасов области концентрировали Могилев (179,1 млн BYN), Бобруйск (136,2 млн BYN) и Могилевский район (92,7 млн BYN).

В Минске складские запасы составили 1,072 млрд BYN (98,4% от месячного выпуска). В 2018 году запасы были эквивалентны 87,5% от среднемесячного производства. Наибольшие запасы в 2019-м накопили машиностроение (207,9 млн BYN), а также производство транспортных средств и оборудования (198,4 млн BYN). Самые крупные предприятия в данных отраслях — это МАЗ и МТЗ.