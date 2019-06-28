Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи 28.06.2019, 8:30

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В законопроекте предлагается расширить направления помощи.

Сенат США принял законопроект, предусматривающий выделение на оборонные нужды Украины $300 млн. Об этом 27 июня сообщило в Facebook посольство Украины в Вашингтоне.

"Соответствующие средства, которые на $50 млн превышают ассигнования текущего года, заложены в поддержанном Сенатом проекте закона о бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны. Законопроектом предусмотрено направить $100 млн из $300 млн исключительно на летальные виды вооружений", – отметили украинские дипломаты.

По информации посольства, в законопроекте предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины "путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны".

Чтобы принятый документ вступил в силу, его необходимо согласовать с Палатой представителей, а президенту США Дональду Трампу – подписать.

21 июня Палата представителей Конгресса США утвердила законопроекты, предусматривающие в целом почти $700 млн помощи Украине.

23 мая 2019 года посольство США в Украине сообщало, что с 2014 года США выделили Украине более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности и защиту границ.

До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной военной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных. 1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже противотанковых комплексов Javelin Украине.