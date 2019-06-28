Как могут урезать больничные, декретные и пенсии? 1 28.06.2019, 8:46

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Власти латают «дыры» в бюджете.

В ближайшее время мы будем часто слышать о том, что у нас забирают или урезают те или иные социальные блага. Этот процесс неизбежен, он уже громко стартовал, когда стали пересматриваться сроки выхода на пенсию.

Экономист Катерина Борнукова в статье на «Онлайнере» попробовала предположить, что произойдет дальше:

- А произойдет вот что: вполне вероятно, пенсионный возраст еще увеличат, больничные «реструктуризируют» так, чтобы государство платило вам как можно меньше денег, а декретные пособия по уходу за ребенком сократятся до двух лет.

Для понимания происходящего сначала давайте отметим важную тенденцию. В последние годы белорусский ФСЗН получает субвенции из бюджета — это значит, что денег, которые поступают в фонд социальной защиты, не хватает, чтобы покрыть все необходимые расходы. Чтобы закрыть «дыры», деньги берутся из других источников. При этом не исключено, что частично лишаются финансирования такие области, как медицина, образование, создание и поддержание в порядке дорожной инфраструктуры.

Основные статьи расхода ФСЗН — пенсии, пособия по уходу за детьми и больничные. У государства нет никаких других вариантов, кроме как сокращать затраты по каждому из этих пунктов.

Пенсии

Экономить на них начали решительно, и это вызвало большой резонанс в обществе. Все вы знаете, что уже реализуется план по постепенному повышению планки пенсионного возраста на 3 года — до 63 у мужчин и до 58 у женщин. Этот плавный процесс растянут на шесть лет, он начался в 2017 году и завершится в 2022 году. Если вы думаете, что на этом все закончится, вынуждена вас разочаровать. Демография — очень упертая штука, и ее прогнозы, как правило, сбываются, поэтому количество пенсионеров будет расти, а людей трудоспособного возраста становиться все меньше.

Мы строили экономическую модель, насколько надо поднять пенсионный возраст, чтобы сбалансировать расходы фонда соцзащиты. Оказалось, что он должен «дотянуться» до 65 лет, причем как для мужчин, так и для женщин. Конечно, это жестко, принятие этого факта займет много времени, но процесс, по сути, неизбежный. Скорее всего, после окончания цикла повышения пенсионного возраста, к 2022 году, нас ждет затишье на пару лет, и вопрос снова станет ребром.

Так же четко наметился процесс ужесточения условий получения трудовой пенсии. Длина стажа для получения минимальной трудовой пенсии постепенно увеличивается с 5 до 20 лет. Кроме того, мы видим и другие трансформации. Если раньше существовал определенный социальный стандарт, по которому средние пенсии составляли 40% от средних зарплат по стране, то последние годы этот показатель не выдерживается. И я не вижу предпосылок к тому, чтобы его вновь к этой цифре подтянули. Поэтому нам всем надо понимать, что с каждым годом пенсия будет все больше становиться пособием по выживанию и тем, кому сегодня 30—40 лет, стоит всерьез задуматься, как обеспечить себе старость.

При всем при этом надо учитывать, что поднятие пенсионного возраста в любом случае придется соотносить с состоянием здоровья среднестатистического белоруса. Недавние международные исследования, которые были опубликованы в журнале The Lancet, показывают, что старость у белорусов (с точки зрения здоровья) наступает в 60 лет. Это значит, что пока повышать трудоспособный возраст до 65 будет крайне проблематично.

Декретные

Идея о том, что пора бы в Беларуси сократить срок оплачиваемого государством декретного отпуска до двух лет, активно обсуждалась уже год назад. После дебаты немного поутихли, и вот опять — в медиапространстве как бомба взорвалась: «Матерей предлагают лишить возможности быть со своим чадом!» Звучит крайне экстремально, но давайте попробуем убрать в сторону эмоции и посмотрим на эту гипотетическую возможность спокойно. Что произойдет, если декретный отпуск действительно сократят до двух лет?

Вас это удивит, но, собственно говоря, ничего плохого. Мало того, есть шанс дождаться вполне очевидных перемен к лучшему. От этого выиграет не только государство, но и отцы, матери и сами дети.

Для начала давайте поймем, почему возникла такая инициатива. В стране сокращается работоспособное население: это происходит и по демографическим причинам, и потому, что часть трудоспособного населения уезжает из страны. Вполне естественно предположить, что ресурсом, который может восполнить эти потери, могут стать женщины, проводящие очень много времени в декретном отпуске. Сократив его на год, мы получим примерно следующий результат: большая часть женщин будет работать на год-два дольше (в зависимости от количества детей).

Вторая проблемная точка — наш фонд социальной защиты, продолжающий испытывать финансовый стресс. Детские пособия составляют значительную часть его расходов, и, сократив оплачиваемый декретный отпуск, мы, во-первых, введем прямую экономию, а во-вторых, женщины, вышедшие на работу раньше, начнут платить взносы в ФСЗН — в этом также есть прямая финансовая выгода для государства.

Теперь давайте посмотрим на другие, менее очевидные выгоды. Я хочу обратиться к многочисленным исследованиям, которые говорят, что детям полезно социализироваться уже после полутора-двух лет. То есть правильно, чтобы они уже к этому времени находились в каком-то детском коллективе.

Есть, правда, большое но. Все преимущества сработают только в одном случае: если молодые матери смогут спокойно, без проблем отдать своих детей в сад и быть при этом уверены, что нахождение там пойдет только на пользу. С этим у нас в стране есть, мягко говоря, определенные проблемы.

Далеко не все родители горят желанием отдать ребенка в государственный детский сад, а частных заведений такого рода у нас в стране крайне мало, и стоят они очень дорого. Думаю, что было бы реально частично закрыть потребность в дошкольных заведениях, привлекая частников, но здесь нашему государству придется в корне пересмотреть свою позицию по отношению к такого рода бизнесу. Надо создать условия, при которых люди хотели бы заниматься подобной деятельностью (сейчас это скорее экономический и человеческий подвиг). По-хорошему следовало бы идти дальше — и выделять этим частным садам дотации, которые бюджет тратил на каждого ребенка в госучреждении. Вполне вероятно, это могло бы снизить цены в частных садах до вполне приемлемых.

Больничные

Да, я думаю, что в итоге наши чиновники поднимут руку и на «святое» — больничные. Расходы на больничные сейчас растут, и я связываю это в том числе и со старением населения. Они наверняка будут расти дальше из-за того, что население с каждым годом вынуждено работать до более позднего возраста. Также если будет сокращен декретный отпуск, дети в саду будут чаще болеть, а их родителям придется чаще выходить на больничный по уходу за детьми.

Сегодня 80% заработка компенсируется в первые 12 дней болезни, а если произошло что-то серьезное и больничный растянулся на дольше, то компенсируется уже 100% от зарплаты. Вполне возможно, что эта цифра вскоре покажется чересчур щедрой и будет снижена. Катастрофы в этом нет, но лишь при условии, что уменьшение будет произведено разумно и сбалансированно. В ином случае, если больничные будут слишком маленькими, люди просто начнут переносить гриппы и ОРВИ «на ногах», массово заражать коллег и получать осложнения. В результате это может дать крайне негативный обратный эффект.

Помимо этого, международный опыт показывает, что какие-то моменты, связанные с болезнью, можно переложить на работодателя. Во многих странах считается нормой взять несколько дней без больничного и без вычета из зарплаты и перележать простуду, по возможности работая дома. Подобная практика уже вовсю внедряется в современных IT-компаниях, но я думаю, что дело пойдет дальше и вскоре она получит массовое распространение.

Полагаю, было бы разумно прописать в трудовом кодексе, что человек имеет право брать в течение года определенное количество оплачиваемых выходных по болезни в количестве, например, 10 дней в году, за которые не требуется предоставлять подтверждающие заболевание документы. Работодатели при этом не потеряют так много, особенно если мы говорим про офисных сотрудников, в среде которых уже фактически нормой стала удаленная работа во время болезни.

Подводя итог, повторю, что в том или ином случае изменения по каждой из трех статей расходов произойдут. Но главное, чтобы реформы происходили через обсуждение с рядовыми жителями страны, а лучше всего вначале запускать пилотные проекты, охватывающие либо отдельные отрасли, либо регионы. К сожалению, наше правительство склонно к решительным действиям на пути изменений, поэтому на такое деликатничание рассчитывать не приходится.