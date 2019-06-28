Составлен Топ-10 самых дорогих университетов Беларуси 7 28.06.2019, 9:04

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Рейтинг возглавил БГУ.

Дороже всего в стране учиться на юрфаке Белгосуниверситета и на факультете международных отношений.

Журналисты сайта infobank.by отобрали популярные государственные вузы столицы и проанализировали, сколько платили первокурсники 2018/2019 учебного года.

1. Белорусский государственный университет

Здесь дороже всего. Под самым высоким ценником в 3575 рублей за год новобранцы дневной формы университета заплатили на юридическом факультете по специальностям «Правоведение» и «Экономическое право», а также на факультете международных отношений за «Международное право».

БГУ огромен в выборе специальностей. Поэтому, если смотреть на другие дорогие факультеты, где цена на обучение стартует от 3110 рублей, то картина складывается так:

3497 рублей – филологический факультет («Восточная филология»), факультет социокультурных коммуникаций (коммуникативный дизайн; дизайн предметнопространственной среды);

3467 рублей – экономический факультет;

3395 рублей – факультет журналистики (аудиовизуальная и журналистика международная)

3223 рублей – биологический факультет; факультет философии и социальных наук («Психология», «Социология», «Социальные коммуникации»).

Получается, получить образование программиста в БГУ на факультете прикладной математики и информатики обошлось дешевле, чем на указанных факультетах-лидерах. Всего 2964 руб. за год.

Дешевле всего учиться в БГУ на «Социальной работе» ФФСН 2354 руб. в год. А еще за такую цену можно отучиться на филфаке на белорусского и русского филолога.

2. Белорусский национальный технический университет

Ценник здесь уже перевалил за 3 тыс. в год, недешево. Любопытно, что здесь учиться дороже, чем на стоматолога в медуниверситете.

Самые дорогие специальности для первокурсников дневного отделения были по цене 3277,56 рублей. Такая планка установлена почти на всех факультетах университета.

А вот чуть дешевле за год идут по 3072,77 рублей. Это специальности «Экономика и организация производства», «Экономика и организация производства»; «Экономика и организация производства»; «Профессиональное обучение», «Вакуумная и компрессорная техника», «Экономика и организация производства», «Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов», «Проектирование и производство спортивной техники».

3. Белорусский государственный медицинский университет

Традиционно, дороже всего учиться в меде на стоматолога, первокурсники заплатили 3250 рублей. Золотая середина (2780 руб.) – специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация». А вот самая низкая цена была за «Медико-профилактическое дело» – 2 550 рублей в год.

4. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Для студентов первого курса самым дорогим был факультета компьютерных систем и сетей – 3210 руб. Чуть дешевле стоило обучение факультетах информационных технологий и управления, инженерно-экономическом – 3070 рублей.

На факультетах компьютерного проектирования, радиотехники и электроники, инфокоммуникаций было дешевле, всего 2 755 рублей за год.

5. Белорусская государственная академия искусств

Творческие натуры пришлю сюда. Дороже всего (3032 рублей) заплатили будущие актеры и режиссеры музыкального театра, а также кинотелеоператоры. Будущие актеры драмтеатра и кино выложили немного меньше – 3026 рублей.

Меньше всего год учебы стоил на специальностях дизайна (средств производства и транспорта, изделий бытового потребления) – всего-то 2306 рублей.

6. Академия управления при Президенте

Здесь на сайте указана одна цена на всех – 2 900 рублей. Столько платили первокурсники набора 2018/2019 гг. за специальности в сфере госуправления и права.

7. Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

И это учреждение образования также попало в наш рейтинг. Хотя прекрасная профессия учителя всё еще теряет популярность, учиться здесь дороже, чем в последующих трех местах.

Самые дорогими специальностями стали «Музыкальное искусство, ритмика и хореография», «Музыкальное искусство и мировая художественная культура», их стоимость 2500 рублей. А самая низкая здесь цена 2316 рублей.

8. Минский государственный лингвистический университет

Да, здесь дешевле, чем в педе. Правда, разница небольшая в самой высокой цене. Таким образом, дневная форма обучения для факультетов английского, немецкого, китайского, романских языков и переводческого факультета стоила 2490 рублей. Столько же платили на 1 курсе на факультете межкультурных коммуникаций.

9. Белорусский государственный экономический университет

Бывший «Нархоз» выставил одинаковый ценник для всех, как показано на сайте университета. Стоимость обучения в 2018/2019 учебном году для студентов 1 курса обошлась в 2463,6 рублей.

10. Белорусский государственный университет физической культуры

Мы же любим спорт и ведем здоровый образ жизни? Так вот, те, кто решил связать свою жизнь с физической культурой, за учебный год отдали 2170 рублей.

Составители рейтинга обращают внимание, что указанные цены потеряют актуальность к началу нового учебного года. Обычно, стоимость только вырастает.