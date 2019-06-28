На саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина 4 28.06.2019, 9:08

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Архивное фото PAP

Встреча продлится около полутора часов.

На саммите G20 в Японии началась встреча между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным.

Соответствующая встреча была запланирована на 8 утра по минскому времени, сообщает ТСН.uа.

"Все темы очерчены, мы давно не виделись со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - заявил Путин.

Встреча продлится около полутора часов. На ней президенты США и России планируют обсудить Украину, Сирию, Иран, а также двусторонние отношения, в частности и в области сокращения вооружений.