На саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина

На саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина4
- 28.06.2019, 9:08
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Встреча продлится около полутора часов.
На саммите G20 в Японии началась встреча между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным.
Соответствующая встреча была запланирована на 8 утра по минскому времени, сообщает ТСН.uа.
"Все темы очерчены, мы давно не виделись со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - заявил Путин.
Встреча продлится около полутора часов. На ней президенты США и России планируют обсудить Украину, Сирию, Иран, а также двусторонние отношения, в частности и в области сокращения вооружений.