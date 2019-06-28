Недвусмысленные выводы 1 Владимир Кара-Мурза

28.06.2019, 9:33

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Борис Немцов

Доклад ПАСЕ по делу о расследовании убийства Бориса Немцова имеет ключевое значение.

27 июня Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно одобрила надзорный доклад по делу о расследовании убийства Бориса Немцова. (Российская делегация в голосовании не участвовала, её руководители при обсуждении вопроса отсутствовали в зале). Принятие документа стало итогом более чем трёхлетней работы, начавшейся с внесения проекта резолюции в январе 2016-го. Докладчик – литовский депутат Эмануэлис Зингерис – был назначен в мае 2017 года. Над подготовкой доклада работал комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. Зингерис представлял доклад на пленарном заседании Ассамблеи на русском языке.

Основной вывод ПАСЕ недвусмысленен: «российские власти не провели тщательное, эффективное и добросовестное расследование убийства». В числе главных проблем названы отказ выдать записи камер видеонаблюдения на Большом Москворецком мосту; отказ допросить Размана Кадырова, Виктора Золотова, Адама Делихманова и других высокопоставленных лиц, с которыми были связаны исполнители; «искусственное ограничение дела непосредственными участниками» убийства и безнаказанность организаторов и заказчиков.

Докладчик пришёл к выводу, что «крайне маловероятно, что г-н Дадаев или г-н Мухудинов, будучи столь тесно связанными с высшими эшелонами военной и политической власти в Чечне, могли или стали бы организовывать сложную операцию по убийству известного политика в публичном месте в центре Москвы без, как минимум, осведомлённости и одобрения, если не прямых указаний со стороны своих вышестоящих руководителей». Отказ Следственного комитета и Московского окружного военного суда квалифицировать убийство лидера оппозиции и бывшего вице-премьера по статье 277 УК РФ – посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – назван в докладе «не имеющим оправдания».

Доклад содержит ряд прямых рекомендаций. Российским властям – продолжить расследование; переквалифицировать дело по ст. 277 УК РФ; опубликовать видеозаписи с места убийства; допросить «чеченских и российских официальных лиц, названных адвокатами семьи Немцова»; привлечь к уголовной ответственности организаторов и заказчиков преступления. Правительствам других стран Совета Европы – ввести санкции по «закону Магнитского» против лиц, причастных к организации убийства (как это недавно сделали США в отношении Руслана Геремеева) и тех, кто препятствовал проведению расследования. В числе последних ПАСЕ выделяет председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Доклад ПАСЕ по делу о расследовании убийства Бориса Немцова имеет ключевое значение. Впервые то, о чем, в принципе, было известно многим, заявлено не в правозащитном докладе или в газетной статье, а в официальном документе крупнейшей европейской организации. Более того – организации, устанавливающей для континента стандарты законности и прав человека. Значение этого сложно переоценить.

Российские власти от какого-либо сотрудничества с Советом Европы по делу Немцова отказались. Докладчику ПАСЕ был запрещён въезд в Россию, на его запросы и просьбы о встрече попросту не отвечали, а отправленное по почте письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко вернулось в Страсбург со штампом «Адрес неизвестен». (Вполне в духе ответов о том, что мост рядом с Кремлем «не является охраняемым объектом» или что в доме Геремеева «никто не открыл дверь»). Как заметил петербургский депутат Борис Вишневский, получивший в МИДе официальное подтверждение запрета на въезд докладчику ПАСЕ, «рыльце в пушку – главная причина запрета… Очень страшно допустить независимое расследование убийства Немцова».

Формальным предлогом для отказа от сотрудничества стало отсутствие в ПАСЕ российской делегации. Так получилось, что делегация впервые не приехала в Страсбург как раз в январе 2016 года, когда в Ассамблею был внесен проект резолюции о подготовке доклада по делу Немцова, – а возвратилась туда в июне 2019-го, сразу после окончания работы над докладом. Изящно получилось, ничего не скажешь.

Но даже такого предлога у властей РФ не будет в Парламентской ассамблее ОБСЕ, в работе которой российская делегация всё это время принимала полноценное участие и которая запускает собственную надзорную процедуру по делу о расследовании убийства Бориса Немцова. Первым этапом станут слушания на ежегодной сессии ПА ОБСЕ 7 июля в Люксембурге. Приглашение руководству российской делегации уже направлено.

Владимир Кара-Мурза, Эхо Москвы