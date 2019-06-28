Пиво в Беларуси скоро станет напитком для богатых 26 28.06.2019, 9:40

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Куда движется белорусский рынок спиртного.

Сегодня акцизы стимулируют белорусов пить больше водки. Каждый градус алкоголя в пиве у нас стоит почти втрое дороже, чем в сорокаградусной. Это одна из явных причин, по которым в нашей стране закрепляется неевропейская модель потребления спиртного: пьют много крепкого алкоголя, но сравнительно мало пива и вина.

О возможностях снижения алкоголизации населения без угрозы бюджету, альтернативных вариантах использования «лишнего» спирта и ситуации в отрасли «Экономической газете» рассказал исполнительный директор Союза «Гильдия пивоваров» Владислав Скребцов.

– Владислав Юрьевич, представители крупных ликеро-водочных заводов обвиняют вас, пивоваров, в беспардонном лоббировании своих отраслевых интересов. Они согласны пересчитать акцизы по тем же методикам, что в большинстве стран ЕС, но только после того, как у белорусских потребителей будут зарплаты, как в Евросоюзе. И призвали пивную отрасль развиваться за счет экспорта, а не посягать на внутренний рынок крепкого алкоголя…

– Я бы речь вел не о лоббировании той или иной отрасли – машиностроительной, жилищно-коммунальной либо пищевой (и в т.ч. пивоваренной). Речь надо вести о предоставлении экспертизы и опыта лучших практик, опробованных и работающих во всем мире.

Есть выработанный десятилетиями мировой опыт регулирования пивоваренной отрасли. Есть опыт регулирования алкогольного рынка в целом. Не мы здесь пионеры. В цивилизованных, как принято говорить, странах такое регулирование приносит реальные результаты и дает плюс как в пополнении бюджета страны, так и в деалкоголизации населения. Такие практики следует, считаю, перенимать. Мы стараемся акцентировать внимание на том, чтобы наши отраслевые ведомства и министерства действовали в рамках современных стандартов, мировых трендов…

– Каких?

– Мир за последние пару десятилетий стал более динамичным. Хотим мы это признать или нет, но мобильный человек на Западе выбор уже сделал в пользу безалкогольного пива, которое позволяет ему не только «попробовать пива со вкусом пива», но при необходимости управлять после этого автомобилем. О том, что мировой тренд именно такой, говорит и статистика: безалкогольное пиво каждый год увеличивает свою долю (считай, отбирая ее у других алкогольных напитков) на рынке на 3–4%.

Нашей стране этот тренд не стоит оставлять без внимания. Нужно нащупать новые ниши и возможности отечественного бизнеса; тем более, что априори решение этого вопроса автоматически снижает и алкоголизацию населения. И здесь свое слово в необходимости изменения подходов к регулированию рынка безалкогольного пива должны сказать и МВД, и Минздрав.

Среднегодовое потребление пива составляет от 70 л в России до 140 л в Чехии. А показатель Беларуси по прошлому году чуть превысил 40 л.

Можно ли пивоварам расти? кажется, что да. Но при внимательном рассмотрении ситуации выясняется, что, скорее, нет. В Беларуси около 30 предприятий по производству спирта и крепкого алкоголя. И всего 5 пивоваренных заводов, два из которых находятся в активном поиске стратегического инвестора.

Другими словами, при уровне потребления 40 л пива в европейской стране речь следует вести не столько о лоббировании своих интересов пивоварами, сколько о необходимости обратить взоры государства на необходимость корректировки алкогольной политики.

Никто не спорит с тезисом «все предприятия важны, нужны, т.к. это налоги и рабочие места». Никто не спорит и с тем, что белорусская продукция (мы говорим о продукции пищевой промышленности) – высококачественная. Сырьевая база и техническое оснащение предприятий позволяют поддерживать самые высокие стандарты. Это подтверждается признанием белорусских продуктов во многих зарубежных странах.

Есть уже наработанная статистика по всему миру с опросами населения, когда на вопрос о возможной реакции на рост цены на водку респонденты отвечали, что совсем водку пить не бросят (но будут это делать реже) и больше станут пить пива и вина.

Как те же поляки, которые нашли в себе силы поменять ситуацию на алкогольном рынке посредством решений, принятых на уровне государства. При том, что еще 20–30 лет назад картина там была идентична нашей сегодняшней. К чему придумывать то, что уже придумано? Проще изучить мировые практики и принять решение – берем мы какой-то пример в основу собственных регуляторных разработок или не берем; а экспертным мнением и мировым опытом по этому поводу Гильдия пивоваров всегда готова поделиться с властями.

Нормальным соотношением в потреблении алкоголя считается: 50% – слабоалкогольные напитки и пиво, 30–35% – вино, 15–20% – крепкие алкогольные напитки.

Есть во всем цивилизованном мире общепринятые индикаторы, позволяющие принимать взвешенные и логичные решения в регулировании алкогольного рынка. Например, «производство проще – налог выше», «градус алкоголя больше – налог выше», «вред от напитка больше – налог выше». Также не стоит упускать из внимания и стоимость градуса алкоголя на полке магазина.

Если, например, для сравнения мы поделим стоимость (руб.) на крепость (%) в пиве и водке, то получим стоимость градуса. В Беларуси в пиве – 44 коп./градус (2 рубля за бутылку в 4,5 градуса), в водке – 16 коп./градус (6,5 рубля за бутылку в 40%). Вот мы и получаем главную причину алкоголизации населения: стоимость градуса в водке в нашей стране в три раза меньше стоимости градуса в пиве!

В странах, где государство пришло к необходимости сбалансированной алкогольной политики, такое невозможно. Там стоимость градуса в крепком алкоголе в разы больше, чем в слабоалкогольных напитках. В ЕС, когда там шло «перерегулирование» алкогольного рынка, говорили: пиво не должно быть напитком богатых, а водка – бедных. В нашей же стране экономическое регулирование именно к таким казусам и приводит.

– Но речь об изменении акцизной политики на алкогольную продукцию в стране идет…

– Она может идти вечно. Надо принимать стратегическое решение на государственном уровне и постепенно двигаться в сторону европейских и мировых стандартов в соотношении акцизов на пиво и крепкий алкоголь. В Беларуси об этом говорят с 2013 г., на всех мероприятиях, в т.ч. и с участием госорганов. Но и только.

Мы ведь не против неких абсолютных цифр акциза и налога. Мы за то, чтобы соотношение акцизов на алкогольную продукцию пришло хотя бы в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и КГК (!), предложенные им еще в 2013 г.: 1:3 в пересчете на 100%-ный спирт. У нас же – 1:1,6.

При этом у государевых людей сегодня есть идеи поднять акциз на пиво. И если это произойдет, то (в пересчете на литр) получится, что налог на пиво сравняется с его себестоимостью. Такой налог обычно принимают в качестве запретительных пошлин на импортную продукцию. У нас же, похоже, идет «борьба» за сокращение экспорта (соотношение акцизов на внутреннем рынке, наличие контрольного идентификационного знака).

В настоящее время прорабатываются изменения, которые могут быть внесены в налоговое законодательство с 2020 г. Важно, чтобы на государственном уровне доводы, которые мы приводим, были учтены. Я умышленно не говорю «наши доводы», потому что рекомендации эти мировые, учитывающие анализ лучших мировых практик.

– Может ли проблема (акцизов) решиться сама собой при гармонизации акцизов в рамках ЕАЭС?

– Может. А может и усугубить ситуацию. Потому что гармонизация, как нам кажется, – это совсем не значит одинаковые акцизы во всех странах, входящих в объединение. Индикативный акциз должен быть соотнесен с экономическим развитием той или иной страны. Как в ЕС.

– Что еще из мировых трендов, кроме акцизной политики и безалкогольного пива, можете добавить?

– Развитие сегментов безалкогольного пива и слабоалкогольных напитков (натуральные вина, пунш, сидр, пуаре и пр.) невозможно решить без регулирования рекламного законодательства. Как можно продвигать безалкогольное пиво, если оно попадает под «алкогольную» статью закона «О рекламе», например? А ведь сегодня все пивоваренные заводы страны готовятся к запуску или расширению выпуска безалкогольного пива. Повторюсь, Минздрав и МВД должны, как нам кажется, быть заинтересованы в решении данного вопроса.

На одном из совещаний в уполномоченном органе довелось услышать фразу о том, что наше рекламное законодательство самое строгое. Думаю, строгое рекламное законодательство не повод для национальной гордости и тем более не стимул для развития отечественных производителей. Такой подход к рекламе – основному двигателю конкуренции и торговли – затрудняет вывод на рынок новых видов продукции, в т.ч. отечественных, выпущенных в рамках импортозамещения. В развитых странах, где есть практика сбалансированного алкогольного рынка, рекламное законодательство очень дифференцировано по степени крепости алкоголя и слабоалкогольных напитков.

– Регулирование пивоваренного рынка в части контрольно-идентификационных знаков (КИЗ) может способствовать его развитию?

– Однозначно. Контрольный идентификационный знак (КИЗ) – фактически еще один косвенный налог – существенно влияет на развитие отрасли. Могу сказать так: на одном из предприятий стоимостные затраты на эти идентификационные знаки равны годовым затратам на закупку солода. Плюс издержки на организацию оборота КИЗ (закупка по предоплате, отдельное хранение, отчет за испорченные КИЗ и др.). Наклеивание КИЗ на готовую продукцию предусматривает установку дополнительного оборудования на производственную линию, что замедляет ее скорость на 5%.

Таким образом, в Беларуси при сохранении и усугублении нынешней ситуации с налогообложением отрасли пиво скоро станет напитком для богатых. Убежден, что настало время проанализировать на государственном уровне подходы к регулированию алкогольного рынка в Беларуси в целом и сформировать единую алкогольную политику с вовлечением различных министерств и ведомств для разностороннего и объективного рассмотрения этой сложнейшей и важнейшей области государственного интереса.

Необходимо принимать меры, которые позволят и бюджет наполнить, и предприятия сохранить и продолжать развивать, и преуспеть в вопросах деалкоголизации населения и культуры потребления алкоголя в стране.

– Куда же, по вашему мнению, девать «лишний» спирт?

– Однозначно, что спирт не должен стоить копейки в составе алкогольных напитков. Если его производится много, это не проблема, а путь к новым решениям.

Например, в ряде стран Европы спирт используют в качестве добавки к автомобильному топливу: в Польше, к примеру, – это минимум 7% в составе бензинов. В Германии популярны бензины с 10%-ной долей биотоплива (класс «Е-10»).

Давайте просто представим, сколько валютных средств может быть сэкономлено на закупке нефти для Беларуси, если мы последуем примеру соседей. И это лишь один из множества возможных вариантов использования излишков этилового спирта в народном хозяйстве.