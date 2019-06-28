Саммит G20 в Осаке начался с задержкой из-за опоздания Путина 31 28.06.2019, 9:49

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Фото: Issei Kato/ REUTERS

Официальное начало саммита «Большой двадцатки» было отложено.

28 июня в японском городе Осака начался очередной саммит G20, сообщает Associated Press.

Открыл встречу премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Планируется, что участники обсудят экологические вопросы, сотрудничество в разработке новых правил для "цифровой экономики", протоводействие злоупотреблениям при использовании кибервалют для финансирования терроризма и другим видам преступлений, связанных с интернетом.

Помимо пленарных заседаний, состоятся важные двусторонние встречи, пишет "Німецька хвиля" со ссылкой на dpa. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель уже провела переговоры с Абэ и президентом США Дональдом Трампом. Также у Меркель запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидаются встречи Трампа с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Как и на предыдущих встречах лидеров "Большой двадцатки", ожидаются жаркие споры относительно отражения темы защиты климата в окончательном коммюнике, пишет агентство.

Перед началом саммита прошла традиционная церемония фотографирования.

Как информирует "РИА Новости", саммит стартовал с задержкой, потому что затянулась двусторонняя встреча Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Саммит в Осаке пройдет 28–29 июня.