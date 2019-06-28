Как перейти на летний режим питания 1 28.06.2019, 10:21

Утром нужно вставать немного раньше, чтобы позавтракать.

Когда на улице жара, аппетит снижается. Порой есть ничего не хочется. Однако организму все же необходимо получать полезные вещества.

Чтобы не испытывать недостатка в различных витаминах из-за нежелания есть, предлагаем пересмотреть свой рацион на период жарких дней, пишет healthinfo.ua.

Переходим на летний режим питания

В сильную жару рекомендуется перенести питание на более прохладные часы. Утром нужно вставать немного раньше, чтобы позавтракать. Ужин, соответственно, нужно также сместить на более позднее время. В течение дня можно перекусывать до восьми раз. Только есть лучше маленькими порциями.

Утром хорошо употреблять мюсли, йогурты или каши с добавлением фруктов. Также можно добавлять кунжут, изюм и разные орешки. Хорошо для завтрака подходит нежирный творог, а огурцы и мята могут стать хорошим дополнением к нему.

В обед прекрасно съедать сытные рыбные и мясные блюда. На ужин приготовьте что-то из морепродуктов или творога.

Утоляем жажду разными напитками

Чтобы избежать солевой недостаточности, которая может возникнуть при сильном потоотделении, диетологи рекомендуют пить следующие напитки:

- минеральную (столовую) или обычную воду (желательно без газов);

- кисломолочные напитки, у которых невысокая жирность;

- охлажденные или горячие травяные чаи, в том числе зеленый и черный;

- соки с небольшим содержанием сахара и мякоти;

- морсы, компоты из кисло-сладких ягод и фруктов;

- отвар из сухофруктов;

- напиток из шиповника.

Чтобы утолить жажду, лучше пить небольшими порциями (от 100 до 200 мл) и через небольшие промежутки времени (30 минут).

Слишком охлажденные напитки (ниже 20 градусов) не утолят жажду, пока не нагреются до температуры тела. Поэтому не стремитесь пить ледяные напитки.

В сильную летнюю жару стоит отказаться от кофе (нагрузка на сердце), алкогольных коктейлей, пива и спиртного, а также газированных сладких напитков.

Что включить в рацион

Фрукты и овощи

Сочные огурчики, красные помидоры, кабачки, баклажаны станут лучшими помощниками от летнего зноя. Они прекрасно утоляют жажду, поставляют в организм воду, минералы и необходимые витамины. Клетчатка, которая в них содержится, обеспечивает хорошую работу кишечника. После их употребления нет чувства тяжести.

Фруктовые и овощные салаты, смузи, закуски, окрошки, холодные супы станут чемпионами вашего питания. Диетологи рекомендуют употреблять больше жидких продуктов.

Морепродукты

Отказываться от белковой и калорийной пищи в жару нельзя, но можно слишком жирные продукты заменить на легкоусвояемые морепродукты. Они способны обеспечить организм нужными микроэлементами.

Кисломолочные продукты

Нежирный сыр, творог, йогурт, кефир помогут избежать истощения. При этом лишних калорий в организм не поступит. Также эти продукты являются залогом здоровых зубов, крепких ногтей и красивых волос.

Специи и приправы

Летом идеально использовать травяные специи: например, хмели-сунели, майоран, эстрагон. Также в летнюю жару можно добавлять в еду укроп, петрушку, лук, чеснок и черный перец.

А вот от разогревающих приправ, например, красного перца и имбиря, лучше отказаться.

И еще несколько советов

Сахар лучше заменить на свежие фрукты и ягоды.

Салат хорошо заправлять оливковым маслом, лимонным соком или нежирным йогуртом. От майонеза и жирной сметаны лучше отказаться.

Летом можно чаще устраивать разгрузочные дни в виде фруктовой или овощной диеты.

От пирожных, тортов и пирогов в этот период лучше воздержаться, чтобы избежать тяжести в желудке. К тому же летом в особенности никому не нужны лишние килограммы.