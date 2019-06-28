Трамп сказал Путину не вмешиваться в выборы в США и погрозил пальцем 18 28.06.2019, 10:24

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Фото: ТАСС

Встреча глав Кремля и Белого дома завершилась.

Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы, сообщает "Интерфакс".

По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп.

Затем, повернувшись к Путину, он дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы" и погрозил пальцем.

Переговоры Трампа и Путина длились почти полтора часа.

Ранее российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14 до 15:00 местного времени (8:00-9:00 по Минску), однако отмечала, что все будет зависеть от того, как пойдет разговор.

"Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину", — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.