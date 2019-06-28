Трамп сказал Путину не вмешиваться в выборы в США и погрозил пальцем

Трамп сказал Путину не вмешиваться в выборы в США и погрозил пальцем18
- 28.06.2019, 10:24
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Встреча глав Кремля и Белого дома завершилась.
Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы, сообщает "Интерфакс".
По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп.
Затем, повернувшись к Путину, он дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы" и погрозил пальцем.
Переговоры Трампа и Путина длились почти полтора часа.
Ранее российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14 до 15:00 местного времени (8:00-9:00 по Минску), однако отмечала, что все будет зависеть от того, как пойдет разговор.
"Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину", — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.
President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine.— The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.