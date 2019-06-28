Судаленко - главе Верховного суда: Мы так и будем оставаться страной, где права человека измеряют рулеткой? 5 28.06.2019, 10:51

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Леонид Судаленко

Правозащитники нацеливают белорусских судей на международные обязательства страны.

27 июня правозащитница из Гомеля, известный борец с «тунеядским» декретом Мария Тарасенко получила мотивировочную часть судебного решения, в которой судья и председатель суда Брагинского района Алексей Ященко вспомнил не только о конституционных правах белорусов, но и международных гарантиях в области гражданских и политических прав, пишет «Гомельская весна».

Ситуацию с имплементацией международного права в национальной судебной практике комментирует правозащитник Леонид Судаленко:

- Я аплодирую попыткам судей общей юрисдикции разобраться в международном праве в области соблюдения прав человека. И пускай пока судьи на местах делают это с нашей подсказки, пытаясь оценить, например, ограничение права на мирное собрание с точки зрения международных стандартов прав человека, тем не менее большой путь всегда начинается с малого.

В настоящее время мы вместе с коллегой Марией Тарасенко ведем в каждом суде гомельского региона судебные тяжбы, связанные с запретами на проведение мирных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета. Каждая наша жалоба мотивирована нормами международных стандартов и судьи, пускай даже если и против своей воли, вынуждены реагировать на нашу правовую аргументацию.

Уверен, начатая работа не пройдет напрасно, ведь 24 кейса по запретам мирных собраний пройдут проверку всех судебных инстанций, после чего мы их положим на стол председателя Верховного суда и спросим: - Валентин Олегович (ред. Сукало), почему добровольно взятые на себя страной на международном уровне обязанности в области прав человека и национальная судебная система вот уже 25 лет как сами по себе?

Почему судьи мотивируют решения, например, самыми абсурдными ограничениями прав граждан, выдуманных чиновниками и при этом отказываются от выполнения обязательств страны, по которым они обязаны отдавать приоритет, например, международному пакту о гражданских и политических правах. Также напоминаю, что Венская Конвенция о праве международных договоров лишила судей возможности ссылаться на внутреннее право в качестве оправдания для отказа от гарантий, предоставляемых международным договором.

Сегодня самой большой проблемой является отсутствие необходимых знаний и практики у судей общей юрисдикции по имплементации де-факто международных обязательств страны при рассмотрении дел, связанных с гражданскими и политическими правами. Думаю, сегодня хорошей инициативой была бы инициатива самого Верховного суда дать разъяснение судам в виде постановления своего Пленума о практике применения норм международных договоров.

В любом случае работу по обучению судей международным стандартам о правах человека рано или поздно придется начинать. Все наши соседи ею пользуются и как видим, их национальные судебные системы не пострадали, а скорее наоборот, обогащаются европейской судебной практикой по правам человека. Зачем нам оставаться единственной страной в Европе, граждане которой лишены права на апелляцию в Европейский Суд по правах человека?

Валентин Олегович! Если в вопросах соблюдения прав человека не будет инициативы Верховного Суда мы что, так и будем оставаться страной, где права человека измеряют рулеткой?