Святослав Вакарчук: Нужно уметь держать удар 5 28.06.2019, 10:42

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Святослав Вакарчук

Лидер партии «Голос» предложил президенту и МИД Украины вместе поработать над возвращением пленных моряков.

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук видит решение проблемы с захваченными моряками — сесть с ребятами и предложить что-то делать. Об этом он заявил в программе «Право на владу», сообщает Inforesist.

По словам Вакарчука, главное — это судьба заложников. Он отметил, что все хотят их вернуть, но Россия — подлый переговорщик. В РФ понимают, что Украина сейчас имеет огромный интерес высокой ценой освободить заложников, и пользуются этим.

«Вот вам такая цена, а готовы съесть это, готовы сделать это. Мне кажется в этом смысле нужно уметь держать удар. Мне кажется, что перед Осакой, G20, Путину тоже важно показать какой-то шаг. Ему важно приехать туда и сказать: «Смотрите я сделал. Нас в ПАСЕ вернули, мы такие хорошие…». Я не думаю, что тут ситуация такая, нам надо, а ему не надо. Я думаю, что ему тоже как-то надо решить эту ситуацию. Что бы я сделал, я бы собрался все вместе, президенту и его команде, и министру иностранных дел, который насколько я помню подал заявление, кандидаты на министра, сели вместе. Независимо от обстоятельств, независимо от политических дивидендов сказали: «Ребята, что делаем?!». Я думаю, что это была бы правильная позиция и я призываю их это сделать», — сказал Вакарчук.

Кроме того, Вакарчук добавил, что сейчас когда Россия вернулась в ПАСЕ, очень важно держать эмоции при себе и вести коллективную политику.

«Я думаю, что во-первых, я считаю, что сейчас особенно когда Россия вернулась в ПАСЕ, некоторые пророссийские политики возвращают контроль над украинскими СМИ, пока Медведчук ездит в Москву и пиарится на украинских заложниках, когда президент и министерство иностранных дел имеют другую политику относительно этого, я надеюсь совместную, очень важно всем держать эмоции при себе, проводить коллективную политику. Я абсолютно уверен, что украинское государство должно научиться в трудные времена, особенно которые сейчас, держать внешний удар, а все что есть внутри не выносить. Это трудно, это неприятно, идет предвыборный процесс, но ни одна, ни другая стороны не должны выносить конфликт этот, выносить эти эмоции», — добавил Вакарчук.

Также он отметил, что сегодня важно объединяться. Он уверен, что как бы там ни было, конфликт про который мы говорим, он является эмоционально политическим. А также лидер партии «Голос» абсолютно уверен, что президент и министр иностранных дел хотят хорошего Украине.