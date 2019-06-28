Брестчане потроллили чиновников и предложили установить необычный памятник 5 28.06.2019, 10:47

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У скульптурной композиции будет не только облагораживающий, но и психотерапевтический эффект.

Идея возведения скульптурной композиции «Бюрократ и человек» принадлежит активистам, борющимся со строительством аккумуляторного завода под Брестом. Документ с просьбой разрешить установку скульптуры в горисполком направил местный правозащитник Роман Кисляк.

По его словам, установка арт-объекта особенно актуальна в связи с общественным протестом против строительства аккумуляторного завода в СЭЗ. «Чиновники постоянно удивляют наших активистов своим мастерством не слышать людей», – отметил в комментарии «Брестской газете» Роман Кисляк.

Композицию хотят установить на ул. Гоголя. Ее изготовление и возведение будет вестись за счет средств брестчан, поддержавших замысел.

Предполагается, что у «бюрократа» из ушей будут торчать пробки как символ нежелания слушать простого человека. Кроме того, его повернут к другим скульптурам композиции спиной, что будет значить «махровый бюрократизм и соответствующее отношение к людям». Еще один символичный объект – поднятый на штативе фонарь в обрамлении надписи «проблемы людей», нависающий над бюрократом и говорящий о том, «что бюрократу проблемы людей «до фонаря»».

Во избежание недоразумений лица у бюрократа не будет, чтобы исключить случайное совпадение с действующими чиновниками.

Отмечается, что у скульптурной композиции будет не только облагораживающий, но и психотерапевтический эффект. В случае столкновения с бюрократизмом в своей жизни люди смогут больше не сдерживать в себе эти негативные эмоции, а «выльют» их на «бюрократа». Благодаря скульптурной композиции снизится количество дел в судах по статье «Оскорбление должностных лиц».