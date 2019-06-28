Лидеры БНК встретятся с жителями Мозыря и Светлогорска 28.06.2019, 11:10

Встречи пройдут в воскресенье, 30 июня.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель посетят Мозырь. Встреча с жителями города пройдет по адресу: улица Заслонова, 3, сообщает сайт БНК bnknews.org.

Начало — 30 июня в 16:00.

На встрече будут обсуждены ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь. Приглашаем всех, кому это важно.

Также 30 июня, перед встречей в Мозыре Николай Статкевич и Евгений Афнагель посетят Светлогорск. Лидеры БНК встретятся с жителями города, которые каждое воскресенье в 12:00 собираются на Центральной площади, чтобы покормить голубей и поговорить про строительство китайского химического завода.