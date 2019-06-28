Рутенко об уходе из федерации гандбола: Поверьте, ругани не было 28.06.2019, 11:07

Сергей Рутенко

Фото: tut.by

Знаменитый белорусский гандболист заявил, что не ссорился с Коноплевым.

Сергей Рутенко, принявший решение уйти с поста заместителя председателя БФГ, объяснил свое решение cайту «Прессбол».

— Особо никакого разговора не было. Просто сообщил, что хотел бы написать заявление. И написал — сразу после заседания. Поверьте, никаких ругани, психоза не было.

— Коноплев еще зимой говорил, что хоть завтра готов уступить вам кресло главы БФГ, а здесь такое...

— Из федерации я ушел не из-за недомолвок. И уж тем более не из-за конфликта, как пишут. Ушел потому, что не вижу возможностей исполнения обязанностей в том формате, который был принят. К Владимиру Николаевичу отношусь уважительно, с большой благодарностью.

Он действительно сделал очень много для белорусского гандбола. И желаю ему как можно больше здоровья, чтобы он мог оставаться у руля федерации. Не раз говорил, что нам жизненно необходим административный ресурс в БФГ. Если его не станет, будет очень сложно управлять.

Каким бы умным я ни был, не думаю, что смог бы сделать столько же в административном направлении, сколько Владимир Николаевич. Другой возможности развития, увы, не вижу. Пожалуйста, услышьте меня: не было никакого конфликта.

— Уходить проще, когда твой основной род деятельности — бизнес?

— Наверное. Но не хочу, чтобы это выглядело, как будто мне все равно. Я болею, радею за гандбол, переживаю. Почти два года работал в федерации бесплатно, на общественных началах. С нового года из-за юридических нюансов меня оформили на полставки. И то говорил: не надо денег. Думаю, это свидетельствует, что мне было не безразлично.

Да, есть определенная независимость. Но, мне кажется, я ее заслужил работой на протяжении карьеры. Реально делал от души. И мое решение было чистосердечным, без подоплек, – сказал Рутенко.