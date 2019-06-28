Совет продавца принес американке миллион долларов 1 28.06.2019, 11:08

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Большую часть своего куша она планирует потратить на ремонт дома, а оставшиеся средства отложить на будущее.

Жительница американского штата Мичиган сорвала джекпот благодаря советам продавца. Ее историей заинтересовался информационный портал UPI (перевод — lenta.ru).

60-летняя Дон Зендт (Dawn Zendt) рассказала, что приобрела несколько лотерейных билетов, которые порекомендовал ей работник заправки. Она чуть не забыла их на прилавке, но учтивый продавец напомнил ей об этом. Зендт проверила билеты на следующее утро и узнала, что выиграла миллион долларов.

Американка призналась, что не поверила в происходящее и попросила своего мужа внимательно посмотреть на цифры.

Большую часть своего куша женщина планирует потратить на ремонт дома, а оставшиеся средства отложить на будущее.