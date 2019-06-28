«Мне запрещен выезд из Беларуси, потому что не хочу менять дверь, которая открывается наружу!» 17 28.06.2019, 11:32

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В Лиде между соседями произошел необычный конфликт.

В Беларуси не ведется статистика, сколько в стране квартир, где входная дверь открываются внутрь и где наружу.

Абсолютное большинство тех, кто устанавливает металлические двери, выбирают второй вариант. Делать это без разрешения формально нельзя — как минимум это противоречит тому, что прописано в техпаспорте, пишет nn.by.

Да и площадь квартиры хоть на чуть-чуть, но увеличивается за счет мест общего пользования. На это обычно закрывают глаза как на незначительное нарушение, но так происходит не всегда.

Конфликт, о котором рассказывают журналисты произошел в Лиде (Гродненская обл.). Алексей Барматов купил в 2016 году квартиру, в которой уже была установлена дверь, открывавшаяся наружу. Но соседке это не нравилось, и она подала на Алексея в суд. И хотя судебное решение оказалось не в пользу Алексея, дверь переставлять он не думает.

Журналисты побеседовали с обоими участниками конфликта. Вот что они рассказали:

Алексей Барматов: «Из-за этой двери я не имею права выехать за границу»

«Квартиру, в техпаспорте которой было написано, что дверь открывается наружу, я купил еще в 2016 году. Начал ремонт, поменял дверь, но направление ее открытия не менял. Но кто же знал, что моей соседкой по лестничной площадке будет профессиональная жалобщица?

83-летняя соседка стала жаловаться в ЖЭУ, на горячие линии.

В 2018 году подала на меня в суд. И выиграла его. И это при том, что в нашем подъезде внутрь открывается дверь лишь в одной квартире, у той самой соседки!

Алексей Барматов проживает в квартире № 25, его соседка — в 26-й.

Ее основной аргумент, мол, она инвалид, у нее проблемы со зрением, и боится, что моя дверь ее может травмировать. Я спрашивал, случалось ли такое раньше, она отвечает, что нет.

Но суд оказался на стороне пенсионерки. Притом что за год до моего дела вынес совершенно обратное решение по аналогичной ситуации.

Да и в квартирах тех судей двери открываются наружу, по-видимому, также с нарушением.

Мне с завидной регулярностью присылают извещения на штрафы за неисполнение решения суда. Первый штраф на 10 базовых величин я оплатил.

На сегодня мне запрещено покидать пределы Беларуси, управлять автомобилем, но дверь я переустанавливать не буду.

Почему? Да потому что, если она будет открываться внутрь, эта соседка найдет другую причину, чтобы придраться.

Простой пример. Возле нашего дома есть темный закуточек, где любили посидеть местные алкоголики. Сосед, живущий над этим закуточком, поставил там ограждение, разбил клумбу, навел красоту. Так эта соседка стала писать жалобы, мол, из-за того, что сейчас там регулярно поливают цветы, у нее от влаги в подвале плесневеет картошка».

Соседка Ирина Черных: «Я не намерена терпеть его выходки»

Мне 83 года, 50 последних лет я живу в этом доме. В 2003 году владельцы соседской квартиры уже ставили дверь, которая открывалась наружу. В 2014 году новые соседи установили дверь, открывавшуюся внутрь. Это уже пятый или шестой владелец, и он снова делает так, как удобно только ему.

Когда его дверь открыта наружу, я не могу ни выйти, ни зайти в свою квартиру одновременно с ним. И я боюсь, что однажды он станет открывать дверь, в то время как я буду стоять на площадке, и переломает мне все ребра ручкой своей двери.

Когда он начал ремонт, в нашем исполкоме проходила горячая линия. Я дозвонилась до председателя исполкома, на следующий день приехали работники ЖЭУ. Они и вынесли решение, что дверь установлена незаконно, неправильно.

Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я не буду до смерти терпеть выходки своего соседа. Существует решение суда. Я не понимаю, почему он на меня жалуется.