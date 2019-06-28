Дом, который построит Зе 3 28.06.2019, 11:41

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Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY Ивана Юнакова

Каким будет новый офис президента Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский намерен перенести свой офис с улицы Банковой в Украинский дом, где через все здание будет расти дерево, воздух летом охладит фонтан, а воду нагреет солнце, рассказывает о проекте журнал «Новое время».

Своих впечатлений от первых дней работы на Банковой президент Владимир Зеленский не скрывал. «Я не могу тут работать, мало того что места много, так еще совковая атмосфера давит на плечи», — говорил Зеленский, демонстрируя журналистам «президентские покои», декорированные дорогими гобеленами, еще более дорогими породами дерева и щедро инкрустированные аналогами сусального золота.

А 20 июня в Офисе президента Украины (ОП), ранее называвшемся Администрацией президента, прошло совещание, которое решило судьбу дислокации представительства главы государства. Было решено переезжать в Украинский дом, расположенный на Европейской площади Киева. А в здании на Банковой сделают филиал Национального художественного музея.

В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты».

Накануне начала реконструкции НВ попытался разобраться, как президент собирается устроиться в новом офисе, насколько это здание отвечает требованиям безопасности, не усугубит ли переезд самую болезненную столичную проблему — с пробками и еще одну — с парковкой.

Жить по‑новому

Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа, а также приходится сыном известному архитектору Сергею Юнакову.

На встречу с журналистами 34‑летний Юнаков спешит сразу после другой встречи — с президентом. По его словам, обсуждалось до 15 вариантов для переноса офиса. Проблему выбора решала большая группа архитекторов, социологов и транспортников. Рассматривали не только локацию, но и подъездные пути и подходы к каждому зданию.

Сейчас архитекторы прорабатывают уже четвертую редакцию проекта реконструкции Украинского дома, чтобы там смогли поместиться 500 сотрудников ОП. Полезная площадь этого здания составляет около 8 тыс. кв. м, а в нынешнем здании на Банковой, несмотря на то, что оно больше, полезная площадь меньше — всего 5 тыс. кв. м.

Согласно проекту, президент будет работать на четвертом этаже Украинского дома, пятый этаж займут администрация и юридические отделы, а третий будет отдан главе ОП и его замам. Стены большинства кабинетов, согласно планам, будут стеклянными, а в целом интерьеры — в стиле лофт.

Сейчас в здании Украинского дома есть фонтан, который выполняет роль своеобразного вентиляционного узла — в жару он распространяет прохладный воздух по помещению, играя роль кондиционера. Этот принцип будет сохранен и в новом проекте и даже усилен нововведениями.

А вот система отопления будет полностью переделана. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, поэтому планируется ввод новой технологичной конструкции, где специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами.

Так будет выглядеть первый этаж обновленного Украинского дома / Фото: Архитектурное бюро 33BY

Эти решения позволят существенно снизить потребление электроэнергии. Сейчас в сутки Украинский дом потребляет минимум 4 тыс. киловатт, а после реконструкции ему понадобится лишь 450 киловатт. К тому же система со льдом позволит уйти от дополнительной системы кондиционирования: пар после растапливания льда низкой температуры будет использоваться для охлаждения в летнее время.

Окна нового кабинета президента будут выходить на Европейскую площадь, поэтому будут предприняты особые меры в виде бронированных стекол. А вход в здание станут охранять всевозможные рентгены и металлоискательные рамки.

В новом ОП планируется кафе и спортзал, а под землей — большая парковка на 134 места с тремя заездами — двумя с улицы Владимирский спуск и одного с Трехсвятительской.

Трудности переезда

Анна Кирий, собственник архитектурно-проектной группы, считает идею выезда ОП из здания на Банковой и превращения его в музей актуальной: так же, например, появился один из самых больших музеев мира — французский Лувр, бывший когда‑то резиденцией короля.

Однако такое здание, как ОП, требует большого количества парковочных мест, а в центре Киева, в том числе на Европейской площади фактически негде парковаться. К тому же это насыщенный транспортный узел и одна из главных развязок центра столицы. Если ее нагрузить дополнительным потоком, то это может стать новой проблемой для города.

Еще одна возможная проблема ОП: любая протестная акция здесь блокирует движение автомобилей, что приведет к транспортному коллапсу в столице. И хотя авторы проекта уверяют, что он предусматривает место для «конституционного права граждан на протест», однако уточняют, что пока эта идея находится в стадии разработки.

«Переехать из АП на Банковой — это хорошая идея, я ее полностью поддерживаю, — рассуждает Антон Олийнык, киевский архитектор и сооснователь архитектурного бюро BURØ. — Но насколько подходит для этого Украинский дом?»