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Ляшенко пригрозил России судом за «грязную» нефть

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  • 28.06.2019, 11:52
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Игорь Ляшенко

Также вице-премьер рассказал, сколько стоит ремонт поврежденного оборудования на Мозырском НПЗ.

Правительство Беларуси может обратиться в суд в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду от поставок грязной нефти, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, сообщает "Интерфакс".

"Что касается упущенной выгоды, то вопрос в случае недостижения договоренности будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", - сказал Ляшенко.

Между тем, Ляшенко отметил, что с российской стороной достигнуто понимание о необходимости компенсации убытков от повреждения технологического оборудования на Мозырском НПЗ в связи с поставками грязной нефти. По его словам, сумма убытков предприятия составляет около $20 миллионов.


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