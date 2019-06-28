Лучшие фильмы, которые уже стали классикой 28.06.2019, 12:16

Идеи для вечернего просмотра.

Многие уделяют очень много времени подбору фильма в компании или же просто для проведения ленивого вечера в одиночестве. И иногда мы так много времени тратим на выбор картины, что уже пропадает любое желание ее смотреть. Но что может быть лучше нетленной классики? Сайт podrobnosti.ua расскажет о фильмах, которые никогда не надоест пересматривать.

"Форрест Гамп" (1994 год)

"Жизнь - это коробка шоколадных конфет…", помните?

Один из лучших фильмов всех времен рассказывает нам историю Форреста Гампа, простого американского парня с задержкой в развитии, который волей случая оказывается вовлечен в водоворот событий, например, встречает Элвиса Пресли и воюет во Вьетнаме.

Теплый и искренний фильм не дает вам шанса заметить, что длится почти два с половиной часа, и заскучать.

"Дневник Бриджит Джонс" (2001 год)

Если "Секс в большом городе" - история про успешных красавиц с другой планеты, то "Дневник Бриджит Джонс" - про соседку, проблемы которой нам гораздо ближе. Бриджит борется с неверным бойфрендом и своими комплексами, а впереди ее ждет хеппи-энд.

Смотреть "Бриджит Джонс" надо, если ты одинокая девушка немного за 30, работа и зарплата оставляют желать лучшего, а подруги выскочили замуж, но еще не успели развестись. Ведро попкорна, уютная пижама и старенький диван - обязательные атрибуты.

"День сурка" (1993 год)

Телекомментатор Фил, похоже, навечно застрял во 2 февраля и вынужден снова и снова проживать этот день. Как же Филу выйти из замкнутого круга?

Все мы видели этот фильм больше одного раза и готовы пересматривать его снова. Вечную комедию с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл просто нельзя было не включить в список.

"Амели" (2001 год)

Блестящая роль Одри Тоту, затмившая все остальные ее киноработы - загадочная и забавная Амели Пулен. Девушка живет в одиночестве и находит радость в мелочах - например, в звуке, с которым ломается корочка крем-брюле.

Случай помогает Амели понять, что она хочет менять жизни людей. С этих пор все меняется.

Неподражаемый стиль Жана-Пьера Жене, образ, созданный Тоту и удивительная музыка Яна Тьерсена заставляют посмотреть фильм как минимум дважды. Ладно, кого мы обманываем, наверняка вы видели его раз десять.

"Один дома" (1990 год)

Сейчас в это трудно поверить, но мы-то знаем, что когда-то Маколей Калкин был просто ангелом во плоти. Маколея прославила роль Кевина Маккаллистера, которого его большая семья забыла дома на Рождество. Кевин не растерялся и даже дал отпор двум ворам.

Эта комедия - наша машина времени, отправляющая в детство, и именно поэтому мы готовы пересматривать ее каждый год.

"Бойцовский клуб" (1990 год)

Погрязший в рутине офисный клерк (безымянный Рассказчик) знакомится с неким Тайлером Дерденом, и жизнь Рассказчика круто меняется.

Автор романа-первоисточника Чак Паланик признал, что концовка фильма удачнее, чем финал книги. Чтобы все осознать после шокирующего сюжетного поворота, фильм хочется пересмотреть. А потом еще раз, и еще…

"Открой глаза" (1997 год)

Красавчик и любимец женщин Сесар теряет свою привлекательность, попав в автомобильную аварию. Теперь его лицо изуродовано, а жизнь никогда не станет прежней. Но где заканчивается реальность и начинается игра подсознания? Фильм похож на затянувшийся кошмарный сон, в котором все смешалось. Даже финал не дает ответы на вопросы. Магнетический и жуткий, фильм заставляет задумываться о нем и смотреть снова и снова.

Более известная картина "Ванильное небо" с Томом Крузом в главной роли - ремейк этой драмы. В обоих фильмах сыграла Пенелопа Крус.

"Монти Пайтон и священный Грааль" (1975 год)

Классики британского юмора в своем втором фильме обратились к легендам о короле Артуре.

Рыцари Круглого стола и сам Артур отправляются на поиски чаши святого Грааля, попадая в абсурдные приключения. Сколько раз ни смотри - будет смешно, как в первый.

"Назад в будущее" (1985 год)

Подросток Марти Макфлай попадает в 1950-е, где знакомится со своими будущими родителями и мешает им познакомиться. Все исправить оказывается не так-то просто.

Картина Земекиса о приключениях Марти стала культовой, пересматривать ее в компании друзей, смеясь над давно знакомыми эпизодами, хочется снова и снова.

"Влюбленные" (1984 год)

Мужчина и женщина встречаются в канун Рождества и не придают этому значения. Но у судьбы на них другие планы, пусть у каждого - своя семья и налаженный быт.

Да, это была бы самая обычная слезливая мелодрама, если бы не гениальные актеры. На Роберта Де Ниро и Мерил Стрип, играющих влюбленную пару, можно смотреть вечно.