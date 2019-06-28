МИД Канады обеспокоен возвращением России в ПАСЕ 1 28.06.2019, 12:59

Международное сообщество должно возлагать на РФ ответственность за нарушения международного права.

Министерство иностранных дел Канады в Twitter выразило обеспокоенность из-за решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении права голоса российской делегации, сообщает liga.net.

В канадском МИДе отметили, что международное сообщество должно и дальше возлагать на Россию ответственность за нарушения международного права и посягательство на территориальную целостность Украины.