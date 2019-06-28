Главу Солигорского района отпустили под домашний арест 4 28.06.2019, 13:05

Олег Поскробко

Фото: soligorsk-news.by

Ему запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом.

Олег Поскробко был задержан 17 июня по подозрению в лоббировании и незаконном вознаграждении в 2000 евро, пишет tut.by. Глава Солигорского райисполкома провел в ИВС на Окрестина трое суток, после чего к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

— Он уже неделю под домашним арестом. Ему (Олегу Поскробко. — Прим.) запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном, интернетом, принимать гостей, — рассказывают в окружении главы Солигорского района.

Олег Поскробко был задержан 17 июня. Это произошло в здании Минского облисполкома, когда чиновник приехал в столицу в командировку.

Позже Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД, рассказала, что Олега Поскробко задержали по подозрению в лоббировании интересов иностранной компании во время его работы первым заместителем министра ЖКХ.

«Несколько лет, занимая должность первого заместителя министра ЖКХ, из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя данной коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения. Их размер составил 2 тысячи евро», — уточнила Вероника Посметьева.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.